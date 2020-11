Hannover

In diesem Jahr dauern die Weihnachtsferien in Niedersachsen zwei Tage längern. Die Schulleiterinnen und Schulleiter in Hannover sehen das positiv. „Ich finde die Idee gut, schon am Freitag die Ferien beginnen zu lassen“, sagt Hinrich Netzel von der Grundschule Salzmannstraße in Linden-Nord. „Dabei teile ich die Argumente zur Sicherheit der Feiertage. Ferner sind alle an Schule Tätigen seit langem sehr belastet und haben so die Möglichkeit, einmal durchzuatmen. Hierbei helfen auch wenige Tage, wie in diesem Fall Montag und Dienstag.“ Eine Notbetreuung werde die Grundschule bei Bedarf natürlich einrichten.

Martin Thunich von der Wilhelm-Raabe-Schule sagt, dass man durch die verlängerten Ferien auch nicht viel Unterrichtsstoff verpasst. Denn so kurz vor den Ferien stünden eher „saisonales Brauchtum“ als prüfungsrelevante Inhalte an.

Ferienbeginn ist am 18. Dezember

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) hat beschlossen, dass aus Infektionsschutzgründen der letzte Schultag nicht wie geplant der 22. Dezember, sondern bereits der 18. ist. Wer Weihnachten mit Angehörigen feiern will, die zur Risikogruppe gehören, kann sich noch zwei Tage eher vom Unterricht befreien lassen. Insgesamt hatten Lehrkräfte, Eltern und Schülerinnen und Schüler mit gemischten Gefühlen auf die früheren Ferien reagiert.

Von Saskia Döhner