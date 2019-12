Hannover/Barsinghausen

Für Menschen, die sich für die Zubereitung der Festtagsgans nicht stundenlang in die Küche stellen wollen oder die sich das Gericht nicht zutrauen, gibt es verschiedene Anbieter in Hannover und Umgebung, die die Weihnachtsgans mit Beilagen to go anbieten. HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner hat zwei von ihnen getestet.

To-go-Angebot von Diedloff Catering aus Hannover

Die Weihnachtsgans zum Mitnehmen (circa 100 Euro) von Diedloff Catering ist zum vereinbarten Termin abholbereit, gut verpackt und wird uns überaus herzlich überreicht. Ordentliche Qualität besitzt der kräftige Rotkohl. Die Kartoffelklöße sind hingegen sehr fest und wurden samt Semmelbröseln vakuumiert, die beim Aufwärmen aufweichen. Die etwas konturlose Bratensoße ist in dieser Form auch in einem gewöhnlichen Haushalt hinzukriegen.

Zähes, festes Keulenfleisch

Unschön ist aber vor allem die Gans selbst, die wir vorgegart bestellen. Wir bereiten sie nach Anweisung zu (160 Grad Umluft, 35 bis 45 Minuten), doch schon beim Tranchieren fällt auf, wie fest das Fleisch noch an der Karkasse sitzt. Liegt es an der Gans? Oder hatte das Tier in der Vorbereitung nicht lange genug die richtige Hitze am Knochen? Das Brustfleisch muss jedenfalls mit Hingabe gekaut werden, ist gerade noch akzeptabel, aber das Keulenfleisch ist schon mit dem Messer schwer zu schneiden und so zäh, dass am Ende der Großteil des Tiers im Abfall landet. Schade drum.

Fazit

Gesamtnote 3/10

Kontakt

Diedloff Catering, Völgerstraße 5, 30519 Hannover, Internet: www.diedloff.de, Telefon: (05 11) 8 66 86 80)

Mit einem kurzen „Klasse!“ beschreibt HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner das Gänsebraten-to-go-Angebot im Maritim Airport Hotel in Langenhagen. Quelle: Sielski-Press

To-go-Angebot vom Maritim Airport Hotel in Langenhagen

Die Weihnachtsgans zum Mitnehmen (99 Euro) des Maritim Airport Hotels wird uns in einem Bräter (10 Euro Pfand) übergeben. Alle übrigen Beilagen wurden sauber in Beutel verschweißt, darunter die gut gebräunten, abgeschmelzten Semmelbrösel, die in ein eigenes Beutelchen verpackt wurden.

Die Kartoffelklöße schmecken prima, sind luftig und dabei kompakt. Die Soße hat Kraft, Fülle und Substanz, auffallend ist vielleicht die Orangennote. Der würzige Rotkohl steht der Soße in nichts nach, ist sehr gut zubereitet worden, auch wenn sich hier leicht säuerliche Rotweinnuancen in den Vordergrund spielen. Wobei beide Punkte (also Orangen- und Rotweinnote) im Gesamteindruck dann sehr harmonisch wirken und das doch sehr gehaltvolle Gericht etwas leichter erscheinen lassen.

Kurz und knapp: Die Beilagen schmecken in Kombination mit der exzellenten Gans einwandfrei, die wir noch einmal bei 180 Grad für 30 Minuten im Ofen aufwärmen. Das Fleisch ist saftig, hat schön Würze abbekommen, ist aber nicht überwürzt und schmeckt wunderbar nach der Tierart. Obendrein gibt es noch ein Päckchen mit glasierten Maronen dazu.

Fazit

Für ein To-go-Gericht: Klasse! Gesamtnote 8/10

Kontakt

Maritim Airport Hotel, Flughafenstraße 5, 30669 Hannover, Bestellung online unter www.maritim.de/de/gans

Dann doch lieber Selbermachen? Das Gänsebraten-Rezept vom Gasthaus Müller in Barsinghausen

Rolf und Frank Müller vom Gasthaus Müller empfehlen, die Gans über gut fünf Stunden bei niedrig werdender Temperatur im Backofen zu lassen. Quelle: Samantha Franson

Zutaten für den Gänsebraten

1 frische Gans von guter Qualität (4,5 kg),

2 Äpfel,

3 bis 4 kleine Zwiebeln,

2 Orangen,

1 El. Beifuß,

Salz, Pfeffer aus der Mühle,

350ml Geflügelfond.

Zubereitung

Die Innereien und den Hals der Gans entnehmen, die (meistens) im Plastikbeutel im Bauchraum mitgeliefert werden, anschließend das Tier von innen und außen einmal mit Wasser abbrausen und trocken tupfen. Flügel abschneiden und beiseite legen. Die Gans mit Salz und Pfeffer im Inneren würzen. Für die Füllung Äpfel und Orangen waschen, mit einem Küchentuch trocken reiben. Zwiebeln schälen. Alles in Würfel schneiden. Mit dem Beifuß vermischen und mit etwas Salz und Pfeffer würzen. Die Gans damit füllen und beide Keulen am Knochen mit Küchengarn zusammenbinden, sodass die Füllung nicht aus dem Bauchraum fallen kann. Gans auf einen Rost setzen und von außen mit Salz würzen. Geflügelfond (alternierend Wasser) in ein tiefes Backblech füllen und den Rost mit der Gans daraufsetzen. Im vorgeheizten Backofen für eine Stunde bei 160 Grad garen, anschließend für 2,5 Stunden fallend auf 150 Grad und zum Abschluss ein bis 1,5 Stunden fallend auf 130 Grad. Währenddessen die Gans immer wieder mit dem Sud vom Backblech übergießen. Wer die Gans noch knuspriger mag, kann sie gegen Ende noch mit Oberhitze grillen.

Zutaten für die Bratensoße

Gänsehals und -flügel,

2 Karotten,

½ Sellerieknolle,

2 kleine Zwiebeln,

1 TL Senfsaat,

2 Wacholderbeeren, angedrückt,

½ TL Pfefferkörner,

3 Pimentkörner,

1 EL Tomatenmark

250 ml Rotwein,

750 ml Geflügelfond.

Zubereitung

Hals und Flügel im Ofen mitrösten, bis sie schön braun sind. Das Gemüse in kleine Würfel schneiden und mit den Gewürzen und den angerösteten Flügeln und dem Hals in einem Topf oder Bräter anbraten. Tomatenmark hinzufügen und braten, bis sich am Topfboden dunkelbraune Röstaromen bilden. Mit einem Schuss Rotwein ablöschen. Einkochen lassen, bis sich die Röststoffe vom Topfboden lösen und sich wieder Röststoffe am Topfboden bilden.

Wichtig: Den Vorgang drei- bis viermal wiederholen, bis der Rotwein aufgebraucht ist. Nach dem letzten Ablöschen mit Geflügelfond auffüllen und den Soßenansatz köcheln lassen. Über die Länge des Einkochens lassen sich Geschmack und Intensität der Soße regulieren.

Je nach Vorliebe können auch noch Orangenabrieb, Preiselbeeren, Beifuß oder Thymian als Geschmacksträger in die Soße gegeben werden. Sobald der gewünschte Geschmack erreicht ist, die Soße durch ein feines Haarsieb (oder ein Passiertuch) passieren. Mit etwas, in Wasser aufgelöster, Kartoffelstärke binden. Um mehr Geschmack zu erreichen, lässt sich auch der Sud vom Backblech entfetten (oder auch die Füllung der Gans) und mit zum Soßenansatz geben, dann circa 20 Minuten mitköcheln lassen. Der Gänsebraten lässt sich derweil bei circa 100 Grad im Ofen warm halten.

Von Hannes Finkbeiner