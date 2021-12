Hannover

Anfang Dezember ist es legitim, sich langsam Gedanken um die Weihnachtsgeschenke zu machen. Und dafür können Sie in Hannover fündig werden. Viele Kunstschaffende, Designerinnen und Designer aus Stadt und Region bieten schöne Dinge an, die man gut zu Weihnachten verschenken kann. Wir haben eine Übersicht für Sie erstellt.

Pop-Up-Store in der City

Der Laden in der Niki-Promenade bleibt noch bis zum 18. Dezember. Quelle: Christian Behrens

Das Krehtiv Netzwerk Hannover hat mit Fashion Born seinen vierten Pop-up-Store in der City eröffnet. Designerinnen und Designer aus der Region bieten in der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade von montags bis sonnabends stylische und nachhaltige Kleidung und Accessoires an. Eigentlich sollte der Store Ende November wieder schließen – doch aufgrund der großen Nachfrage wurde die Aktion bis zum 18. Dezember verlängert.

Taschen aus der Nordstadt

Das hannoversche Taschenlabel Maesh entstand aus einer Initiative für geflüchtete Menschen. Heute nähen und designen dort zehn Frauen aus acht verschiedenen Ländern Sporttaschen, Kosmetiktaschen, Rucksäcke und weitere Teile aus wiederverwendeten Materialien.

Maesh bietet Rucksäcke und Sporttaschen, aber auch Bauchtaschen und Kosmetiktäschchen an. Quelle: Isabel Winarsch

Zu kaufen gibt es die Taschen online oder in der Weihnachtszeit jeden Freitag zwischen 12 und 18 Uhr in der Nähwerkstatt der Frauen, im Hinterhof der Lilienstraße 16b in der Nordstadt. Auch im Christmas-Pop-Up-Store auf dem Engelbosteler Damm (siehe unten) wird es Maesh-Taschen zu kaufen geben.

Die Taschen von Maesh werden von Frauen in einer Nähwerkstatt in der Nordstadt hergestellt. Viele von ihnen sind als Geflüchtete nach Deutschland gekommen. Quelle: Isabel Winarsch

Schaffelle aus der Südstadt

„Warm, weich, treu und meckert nicht“ – das ist der Slogan von „Monsterschaf“. Die Felle sind handgegerbt, naturbelassen, weder gebleicht noch gefärbt. „Keines der Schafe wird wegen des Felles geschlachtet“, betont „Monsterschaf“-Chef Marcus Lilienthal, „die Felle sind ein Nebenprodukt der Landwirtschaft, die Tiere kommen aus der Europäischen Union und haben in der Herde in Freilandhaltung gelebt.“ Man kann die Felle online bestellen – oder nach Absprache unter der Telefonnummer (0151) 50 99 09 69 im Atelier von „Monsterschaf“ in der Südstadt vorbeischauen.

Bikinis und Leggings aus recyceltem Plastik

Zugegeben, der Winter ist nicht die gängigste Zeit, um sich Gedanken um Bademode zu machen. In diesem Fall aber lohnt es sich. Das hannoversche Label boochen vertreibt seit 2018 Bade- und Surfmode und Yogakleidung, die aus recycelten Plastikflaschen und Fischernetzen hergestellt wurde.

Sporttaugliche Schnitte vereint mit futuristischen Designs und Nachhaltigkeit: Die Boutique boochen in der Asternstraße 27. Quelle: Jacqueline Hadasch

Zunächst lief der Vertrieb über den Internetshop. Seit 2020 können Interessierte die Mode auch in dem boochen-Showroom in der Asternstraße 27 in der Nordstadt anprobieren. Einen Termin muss man vorher online buchen.

Die 22-jährige Modedesignstudentin Vanessa Beck hat das Geschäft gemeinsam mit boochen-Gründerin Jingjing Qi (34) eröffnet. Umweltschonende Produkte anzubieten ist Qi und Beck besonders wichtig. „Wir sind für unser Modedesignstudium extra aus China und Nairobi nach Hannover gezogen, weil die Hochschule viel zum Thema Nachhaltigkeit anbietet“, sagt Beck.

Kunst aus dem Deisterkiez

Das „Konglomerat 57“ in der Deisterstraße 57 ist eine Atelier-Gemeinschaft und ein Shop für Kunsthandwerk und Design. Hier fertigt unter anderem Designerin Neves Flecks hochwertige Taschen und Rucksäcke mit nachhaltigem Hintergrund – die Stofflieferanten kommen aus der EU, oft verwendet sie auch Material aus Überproduktionen.

Im Konglomerat 57 gibt es Keramik, mit pflanzlichen Farben colorierte Bilder und Textilien sowie Taschen und Rucksäcke. Quelle: Konglomerat 57

Außerdem findet sich im „Konglomerat 57“ außergewöhnliche Keramik, Bilder und bemalte Textilien. Der Shop in der Deisterstraße 57 ist montags bis freitags von 12 bis 18 Uhr und sonnabends von 12 bis 16 Uhr geöffnet.

Pop-Up-Store in der Nicezeit

Im Lindener Eiscafé Nicezeit (Velberstraße 15) eröffnet an den Adventswochenenden ein Weihnachtsbasar von Freitag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Neben Eis, Kaffee, Glühwein und Kinderpunsch gibt es Keramik, Wärmflaschen, Taschen, Papier- und Stoffprints sowie Mobilees aus Glas von hannoverschen Künstlerinnen und Künstlern.

In der Nicezeit findet jedes Adventswochenende ein Weihnachtsbasar mit Produkten lokaler Händler statt - darunter Kunstwerke von Simon Schirmer. Quelle: Julia Thomas

Handgemachtes für die Ewigkeit

Nachhaltig und fair – dafür steht die Mode der Designerinnen Stefanie Sieverding und Lorena Winkler aus Hannover. In der Nordstadt haben sie seit 2020 einen gemeinsamen Laden: das Studio O8. Dieses Jahr kam Franziska Kordis mit einer PR und Werbeagentur dazu.

Lorena Winkler, Franziska Kordis und Stefanie Sieverding (von links) vor ihrem Laden in der Nordstadt. Quelle: Studio O8

Slowfashion, also das Gegenteil von Fastfashion, möchte auf schnelle, rücksichtslose und umweltschädigende Produktion verzichten. Die Hannoveranerinnen sind von diesem Konzept überzeugt. „Wo das Fleisch auf dem Teller herkommt, wollen die meisten mittlerweile wissen“, sagt Sieverding, die 2017 ihr Label Dörpwicht gegründet hat und ihre Mode vollständig in Hannover produziert. „Gleiches sollte man sich auch bei seinen Kleidungsstücken fragen.“

Im Studio O8 gibt es nachhaltig hergestellte Mode. Quelle: Studio O8

Das Studio 08 in der Oberstraße 8 in der Nordstadt ist dienstags bis freitags von 11.30 bis 18.30 Uhr geöffnet, samstags können Kunden und Kundinnen hier zwischen 12 und 16 Uhr einkaufen.

Christmas-Pop-Up Store auf dem Engelbosteler Damm

Wer verschiedene Hannover-Labels auf einen Schlag kennenlernen möchte, der kann in der kommenden Woche ab Donnerstag, 9. Dezember, bis Sonnabend, 11. Dezember, in der Nordstadt vorbeischauen. Im Christmas-Pop-Up Store auf dem Engelbosteler Damm 35 gibt es unter anderem Taschen, Mode, Keramik, Kunst, Bio-Kosmetik und Schmuck aus Hannover.

Die Öffnungszeiten variieren, donnerstags ist der Store von 19 bis 21 Uhr geöffnet, freitags von 14 bis 19 Uhr und am Sonnabend von 12 bis 18 Uhr.

Falls Sie weitere Anregungen haben, melden Sie sich unter hannnover@haz.de und wir ergänzen die Übersicht gegebenenfalls gern mit ihrem Vorschlag.

Von Nadine Wolter und Maike Jacobs