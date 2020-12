Hannover

Alle Jahre wieder strömen die Kunden nach Weihnachten in die Innenstadt, um Geschenke umzutauschen oder Gutscheine einzulösen. Doch im Corona-Jahr ist das anders. Die Geschäfte haben wegen des Lockdowns geschlossen, nur wenige Menschen sind in der City unterwegs. „Es ist leider überhaupt nichts los“, klagt Caroline Prenzler. Normalerweise hätten sie und ihr Team von der Parfümerie Liebe um diese Zeit alle Hände voll zu tun. Nun freut sie sich über vereinzelte Kunden, die vor ihrem Geschäft stehenbleiben. Betreten dürfen sie es nicht.

Verkaufstresen mit Spritzschutz

Dennoch versucht Prenzler, möglichst alle Wünsche zu erfüllen. Sie hat dafür extra einen Verkaufstresen im Nebeneingang aufgebaut, hinter dem das Personal mit einem Spritzschutz abgeschirmt ist. Durch kleine Öffnungen können Produkte herausgereicht werden. Und hereingereicht. „Wir tauschen Artikel auf diese Weise auch um“, erklärt die Chefin. Zudem könnten Gutscheine eingelöst werden. Wichtig ist ihr vor allem eines: Die Kunden sollen wissen, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen trotz Lockdown von 10 bis 16 Uhr für sie da sind – auch wenn die 85-köpfige Belegschaft derzeit auf zehn Personen reduziert ist.

Das Weihnachtsgeschäft sei „sehr bescheiden“ gelaufen, berichtet Prenzler. Zwar hätten viele Kunden die Möglichkeit genutzt, Parfümerieartikel oder Modewaren zu bestellen, die Liebe auf Facebook oder Instagram präsentiert hatte. Doch die gewohnten Festtagsumsätze habe der neu eingeführte Versand- und Lieferservice nicht ersetzen können. Nun gibt es noch einmal drastische Rabatte auf Bekleidung. „Manches ist um ein Drittel reduziert, manches sogar um die Hälfte“, sagt sie.

Sebastian Rechenbach hängt bestellte Ware zur Abholung an die Türklinke. Umtäusche funktionierten auf diesem Wege nicht, sagt er. Quelle: Katrin Kutter

Sebastian Rechenbach, Geschäftsführer von IG von der Linde, vertröstet die Schnäppchenjäger auf die Zeit nach dem Lockdown. „Es macht mehr Sinn, wenn die Kunden wieder ins Geschäft kommen können.“ Auch beim Umtausch bittet er um Geduld. „Wir nehmen alles auch noch bis Anfang Februar zurück – so lange, wie der Lockdown eben dauert.“ Seit die Läden geschlossen bleiben müssen, hat das Textiltraditionsgeschäft Einkaufsmöglichkeiten per Bestellhotline und Kauf auf Rechnung mit kontaktloser Abholung am Personaleingang eingeführt. Auf dem gleichen Weg Umtäusche abzuwickeln sei nicht machbar, so Rechenbach. „Dann müssten wir mit den Kunden intensiver in Kontakt treten, alternative Modelle zeigen und beraten.“ Das sei nicht mehr coronakonform.

Gutscheine können online eingelöst werden

Bereits seit dem ersten Lockdown gibt es bei IG von der Linde zudem einen Internetshop, in dem auch Geschenkgutscheine bestellt werden können. Nun könnten diese online eingelöst werden, sagt Rechenbach. Auch alle im Laden erworbenen Gutscheine behielten unabhängig von den aktuellen Schließungen ihre Gültigkeit. Grundsätzlich aber gilt: „Wir leben vom stationären Handel, das Onlinegeschäft macht nur einen Bruchteil aus.“ Wie andere inhabergeführte Geschäfte hat IG von der Linde eine telefonische Rufbereitschaft eingerichtet, die über die üblichen Öffnungszeiten hinaus erreichbar ist.

Surya und Jürgen Weitz können sich auf ihre Stammkunden verlassen – und zeigen sich beim Umtausch kulant. Quelle: Katrin Kutter

Auch im Porzellangeschäft Weitz ist es sehr ruhig, dennoch ist von 9 bis 18 Uhr geöffnet. „Wir nutzen die Zeit, um vorgezogene Inventur zu machen“, sagt Surya Weitz. Grundsätzlich zeigen sie und ihr Mann sich – unter Corona-Bedingungen – zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft. „Unsere Stammkunden haben uns gezielt unterstützt“, sagt Jürgen Weitz, der seit Längerem auch einen Onlineshop betreibt. Dies habe sich nun besonders ausgezahlt. Die Retourenquote sei mit 1,5 Prozent gering. Die Umtauschwünsche von Kunden, die im Laden gekauft haben und sich nun am Telefon nach Rückgabemöglichkeiten erkundigen, hielten sich ebenfalls in Grenzen, ergänzt seine Frau. Bei den Fristen sei man kulant – „das geht auch noch im Februar.“ In bestimmten Fällen mache man es sogar möglich, am Hintereingang nach Absprache mit dem Kunden den Umtausch kontaktlos zur Abholung bereitzustellen und eventuelle Differenzbeträge zu verrechnen.

Kontakte beschränken

Karin Dörner (links) von der Buchhandlung an der Marktkirche will die Kontakte zwischen Kunden und Mitarbeitern auf ein Minimum beschränken. Quelle: Katrin Kutter

In der Buchhandlung an der Marktkirche werden Umtäusche auf die Zeit nach dem Lockdown vertagt, ebenso das Einlösen von Gutscheinen. „Wir wollen die Kontakte auf das Nötigste beschränken, im Sinne unserer Kunden und Mitarbeiter“, sagt Inhaberin Karin Dörner. Sie versichert, dass die Rückgabefrist für bereits gekaufte Ware je nach Dauer des Lockdowns verlängert und auch Bargeld erstattet werde. Zurzeit sei es nur möglich, bestellte Bücher an einem geschützten Ausgabetresen abzuholen und gegen Rechnung zu bezahlen – oder sie online zu bestellen und sich zuschicken zu lassen.

