Hannover

In der Weihnachtszeit haben Paketdienste alle Hände voll zu tun. DHL etwa rechnet damit, dass vor dem Fest in diesem Jahr rund elf Millionen Pakete pro Tag ausgeliefert werden müssen – mehr als doppelt so viele wie an „normalen“ Tagen im Jahr. Die meisten Paketdienste suchen daher Aushilfen. Allein die Post wird vor dem Fest ungefähr 10.000 Zusatzkräfte beschäftigen, DPD etwa 4000, Hermes sucht bis zu 6500 Zusteller. Dennoch sollten Päckchen und Briefe nicht zu knapp vor dem Fest aufgegeben werden, damit sie rechtzeitig bis zum 24. Dezember ihr Ziel erreichen. So langsam wird es Zeit.

Deutsche Post und DHL

Postkarten oder Briefe liefert die Deutsche Post noch bis zum 24. Dezember aus, wenn sie bis Samstag, 21. Dezember, in die Filiale gebracht werden.

Pakete sollten spätestens am Freitag, 20. Dezember, um 18 Uhr in Paketshops, Filialen oder Packstationen abgeliefert werden, schreibt DHL auf seiner Internetseite. Mit dem Expressversand gegen Aufpreis geht es sogar noch bis zum 23.12., verspricht DHL. Das kostet aber extra.

Für einige Ziele im Ausland ist es bereits zu spät. In angrenzende Nachbarländer können Pakete noch bis zum 17.12. aufgegeben werden. Danach geht es nur noch mit dem Expressversand DHL Express Easy gegen Aufpreis. In weitere europäische Länder stellt nur noch der Expressversand Pakete bis zum 23.12. zu.

Deutscher Paketdienst DPD

„Garantiert rechtzeitig zu Heiligabend“: Dafür muss der Versender das Paket beim DPD bis Freitagmittag aufgeben. Quelle: Samantha Franson

Wer sein Paket bis zum Freitag, 20. Dezember, um 12 Uhr bei der DPD aufgibt, kann den Angaben des Unternehmens im Internet zufolge darauf vertrauen, dass es „garantiert rechtzeitig zu Heiligabend“ ankommt. Bei Expresslieferung erreichen auch Pakete, die bis am 23. Dezember um 12 Uhr aufgegeben werden, noch rechtzeitig den Platz unterm Weihnachtsbaum.

Pakete in EU-Länder brauchen mehr Zeit und sollten daher bis zum 18. Dezember, 12 Uhr, in den Paketshop gebracht werden.

Hermes

Auch bei Hermes gilt: Bis Freitag muss das Paket da sein. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Damit der Bote von Hermes die Pakete rechtzeitig zustellen kann, müssen sie bis zum 20. Dezember um 12 Uhr beim Hermes-Paketshop sein. Für Weihnachtspost ins Ausland ist es bereits zu spät.

GLS

Auch bei GLS wird es langsam Zeit. Quelle: Daniel Junker

Der Abgabetermine für Weihnachtspost im Inland ist bei GLS ebenfalls Freitag, 20. Dezember bis 12 Uhr. Geht das Päckchen in ein Nachbarland, muss es bereits am 19. Dezember aufgegeben werden. Liegt das Ziel in anderen EU-Ländern, sollte das Paket noch einen Tag früher, am 18. Dezember, beim GLS-Shop abgeben, damit es pünktlich zum Fest ankommt.

UPS

Beim United Parcel Service können Pakete innerhalb von Deutschland noch am 23. Dezember aufgegeben werden – das kostet für den Expressversand aber extra. Quelle: picture alliance/dpa

UPS gibt als Frist für den rechtzeitigen Versand innerhalb Deutschlands ebenfalls Freitag, 20. September an – bei der Versandart Express vor 12 Uhr soll auch der23.12. noch möglich sein. Der Absender sollte grundsätzlich ein bis zwei Werktage einplanen.

Von Karl Doeleke