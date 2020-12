Hannover

Lichtsterne schmücken das Gewölbe der Marktkirche, eine heimelige Atmosphäre erfüllt den Raum – und doch ist an diesem Heiligabend alles anders. Die Holzbänke sind entfernt, Stühle stehen weit auseinander, Gottesdienstbesucher tragen Masken, Lieder dürfen nicht angestimmt werden. Weihnachten in der Corona-Pandemie. Hannovers Kirchengemeinden lassen sich eine Menge einfallen, um Andachten, Krippenspiele und Gottesdienste zu ermöglichen und zugleich die Corona-Schutzbestimmungen einzuhalten. „Wir sind richtig kreativ geworden“, sagt Pfarrer Heiner Plochg von der katholischen St.-Joseph-Gemeinde.

Die Markuskirche veranstaltet einen Open-Air-Gottesdienst mit Videoleinwand. Quelle: irving Villegas

Sicherheitsleute sperren Kirchplatz ab

Viele Gemeinden weiten am Heiligabend die Zahl ihrer Gottesdienste aus, um Andrang zu vermeiden. Besonders früh am Start ist die Markusgemeinde in der List. Bereits um 12.30 Uhr eröffnet ein Bläserensemble auf dem Vorplatz der Kirche das Weihnachtsprogramm mit „Ihr Kinderlein kommet“. Der gesamte Platz ist abgesperrt, Sicherheitsleute lassen nur angemeldete Besucher ein. „Ich will hier aber bloß durchfahren“, sagt eine Radfahrerin erbost. Der Sicherheitsmann schüttelt freundlich den Kopf.

Ehrenamtliche Helfer haben sich auf dem Platz vor der Markuskirche mit Poolnudeln postiert. „Wenn die Menschen zu eng beieinander stehen, gehen wir durch die Reihen und sorgen für Abstand“, sagt eine junge Frau. Das ist an diesem Mittag nicht nötig. Rund 50 Besucher haben sich angemeldet und stehen verstreut auf dem nahezu leeren Platz. „Für die nachfolgenden Gottesdienste haben sich 250 Besucher angemeldet“, betont Pastor Bertram Sauppe.

Kinder und Jugendliche drehen Krippenspielfilm

Höhepunkt des Open-Air-Gottesdienste ist ein Krippenspielfilm, den Besucher auf einer Videoleinwand zu sehen bekommen. Mehrere Tage haben Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde zusammen mit Profi-Filmemacher Matthias Karg an dem fast 40-minütigen Streifen gearbeitet. Gedreht wurde in der Markuskirche, in einem Hotel, in der Eilenriede und im Spielpark Wakitu. Das Filmteam hat sich nicht damit begnügt, kreuzbrav die bekannte Weihnachtsgeschichte nachzuerzählen. Herausgekommen ist vielmehr ein doppelbödiges, sehr amüsantes Stück um Maria, die durch die den Dornwald Eilenriede geht, um den tyrannischen Herodes, der in einer Art Oval Office residiert, und Engeln, die den Faden ihrer Geschichte verloren haben.

Kinder erfreuen sich an den Krippenspielfiguren in der St.-Joseph-Kirche. Quelle: Irving Villegas

80 statt 400 Besucher

Auch in der St. Joseph-Kirche wird die Weihnachtsgeschichte plastisch gemacht, jedoch nicht mithilfe eines Films, sondern mit Holzfiguren. Vor dem Altar sowie in den Seitenschiffen der Kirche hat Pfarrer Plochg die Figuren zu Szenen aus der Weihnachtsgeschichte arrangiert. Insbesondere Kinder erfreuen sich an den geschnitzten Figuren. Die Kirche bleibt den gesamten Tag geöffnet. Plochg achtet darauf, dass sich nicht zu viele Gäste gleichzeitig im Raum aufhalten. Vier Gottesdienste hat er für den Heiligabend geplant. „Wir lassen jeweils nur 80 Besucher zu. Eigentlich könnten wir mit 400 Leuten feiern“, sagt er.

Bischof Ralf Meister fragt: Woraus schöpfen wir neuen Mut? Quelle: Irving Villegas

Meister: Woher kommt neuer Mut?

Auch die Marktkirche bleibt an diesem Heiligabend weitgehend leer – gemessen am Besucherandrang in den vergangenen Jahren. Immerhin sind die 180 Plätze komplett besetzt, als Bischof Ralf Meister den Gottesdienst eröffnet und zu einer nachdenklichen Predigt ansetzt. „Es fällt schwer, in diesem Jahr Gutes herauszulesen“, sagt er. Der Impfstoff gegen Covid-19 gebe Anlass zum Optimismus, aber reiche das aus, fragt er. „Die Verunsicherung geht viel tiefer. Corona zeigt uns, wie unglaublich verletzlich wir sind“, meint der Bischof. Und woraus könne der Mensch neuen Mut schöpfen? Meister sieht eine Quelle im Glauben und damit in der „Rettungsgeschichte“ von Maria, Josef und dem Jesuskind.

Von Andreas Schinkel