Hannover

Für die Mitglieder des Lions Clubs Hermes-Calenberg gehört ihr kulinarischer Einsatz auf dem Kröpcke zur Vorweihnachtszeit wie der Weihnachtsbaum zum Fest. Seit 25 Jahren treffen sie sich in frühen Morgenstunden und bauen für den Verkauf ihrer Erbsensuppe auf, schwenken Pfannen für Champignons und bieten Bratwurst und Kaffee an.

Im vergangenen Jahr musste die Aktion zugunsten der HAZ-Weihnachtshilfe – der Spendensammlung für Menschen in Not vor Ort – wegen der Corona-Pandemie kurzfristig ausfallen. Nun freut sich das Team um Koordinator Rüdiger Ahlers und Präsident Götz Schumacher am Sonnabend auf zahlreiche Besucher und Besucherinnen – schließlich werden 400 Liter Erbsensuppe vorbereitet.

Prominente Helfer kochen für Passanten

„Die kurzfristige Absage im letzten Jahr hat uns weh getan“, erzählt Ahlers. Der Suppenverkauf war seit dem Sommer geplant. Genehmigungen wurden eingeholt, Helfer und Helferinnen eingewiesen. „Es war alles vorbereitet.“ Umso mehr freuen sich die Mitglieder nun auf den kommenden Sonnabend.

Es gibt ein eigenes Hygienekonzept. Besucher und Besucherinnen sind aufgefordert nötige Abstände und Hygienevorschriften einzuhalten. Unterstützung kommt in diesem Jahr von den Clinic-Clowns, vom Vespa-Club Hannover, Börsenclub, dem Cullinärrische Zirkel und vom Kunstsammler Robert Simon vom Celler Kunstmuseum. Auch Bürgermeister Thomas Hermann hilft beim Verkauf.

Ahlers gibt sich im Umgang mit der Pandemie optimistisch. „Wir haben Schneetreiben und Sturm überstanden und packen für die Gemeinschaft an.“ Die Mitglieder werden alles tun, damit man in sicherer Umgebung für den guten Zweck speisen kann. Die Aktion läuft in der Zeit von 10.30 bis 18 Uhr.

Das Spendenkonto für die HAZ-Weihnachtshilfe bei der Sparkasse Hannover ist das ganze Jahr geöffnet. Die IBAN lautet DE43 2505 0180 0000 5725 00.

Von Jan Sedelies