Hannover

Dicht an dicht stehende Tannen, mit Kerzenlichtern geschmückte Stehtische und mit roten Kissen ausstaffierte Couchmöbel: Wer dem grauen Alltag entfliehen will und sich jetzt schon in weihnachtliche Stimmung versetzen möchte, kann das ab sofort in der Leibniz-Winterlounge am Königsworther Platz tun.

„Die Atmosphäre ist klein und muckelig“, sagt die Lounge-Leiterin Cerstin Fabian. Ein Glühwein für 2,50 Euro sei auf dem normalen Weihnachtsmarkt überhaupt nicht zu bekommen. Der Fokus liege auf dem, was für die Leute am wichtigsten ist: essen und trinken.

Auf der Speisekarte stehen Flammkuchen, Pulled Pork Burger und Crêpe. Von den Getränken muss die Spezialität des Hauses Oachkatzelschwoaf probiert werden – ein Haselnusslikör im Schokobecher. Der Renner des Weihnachtsmarktes ist aber wenig überraschend: Glühwein.

Im Bild: Die Weihnachtsmarktbesucher Tobias Frank, Michael Bethe und Jörn Kosche. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Ehrlich gesagt wollte ich letztes Jahr schon tausendmal herkommen“, erzählt Besucher Michael Bethe. Er ist letztes Jahr durch Berichte von Freunden auf die Winterlounge aufmerksam geworden. Vor Kurzem erfuhr er auf Facebook von der diesjährigen Weihnachtsmarkteröffnung – und konnte auch gleich seine Kumpel Tobias Frank und Jörn Kosche von der Idee eines Besuches begeistern.

„Lange an der frischen Luft bleiben wollen die Leute nicht“

Egal, ob auf den verwinkelten Wegen zwischen mehr als 50 Tannen, im weihnachtlichen Zelt auf gemütlichen Loungemöbeln oder in der verglasten Tiroler Schirmbar: Beinfreiheit ist in der Winterlounge Trumpf. „Wir haben eine große Fläche, wo sich die Leute hinsetzen können, wo nicht an jeder Ecke gedrängelt wird wie auf den großen Weihnachtsmärkten“, sagt Marketing-Chef Marvin Eberlein.

Eines von drei Winterzelten auf der Leibniz-Lounge. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Hier ist alles mit ganz viel Liebe und mit Blick für Details gemacht. Wir haben alles selber aufgebaut, ich glaube nicht, dass viele andere den gleichen Aufwand betreiben würden“, sagt Fabian. Der Charme des Weihnachtsmarktes mache außerdem die Möglichkeit aus, sich in der Schirmbar mit über 70 beheizten Sitzplätzen aufzuwärmen. „Wirklich lange an der frischen Luft bleiben wollen die Leute nicht. Du gehst einmal nach draußen, um das Weihnachtsmarkt-Feeling zu haben und setzt dich dann rein“, berichtet Geschäftsführer Simon Ario.

"Wir dürfen bis um 0 Uhr Musik spielen, und das machen wir auch"

In der Schirmbar erwartet die Gäste an Sonnabenden mit Après-Ski-Partys, die auch schon mal eskalieren können, ein echtes Highlight. „Was von der Stimmung her die letzten Jahre passiert ist: Die Gäste rudern auf dem Boden und tanzen auf den Tischen,“ erzählt Fabian. Typisch für einen echten Hüttengaudi kämen die Besucher sogar dafür teilweise in Trachten.

Während die Winterlounge unter der Woche von 17 bis 23 Uhr geöffnet hat, kann am Wochenende der Weihnachtsmarktbesuch sogar bis maximal 1 Uhr ausgedehnt werden. „Wir dürfen bis um 0 Uhr Musik spielen, und das machen wir auch“, sagt Fabian.

Geschäftsführer Simon Ario, Lounge-Leiterin Cerstin Fabian und Marketing-Chef Marvin Eberlein. Quelle: Tim Schaarschmidt

Obwohl der Winterlandschaft direkt neben der Leibniz-Universität liegt und gerade am Wochenende zum ausgelassenen Feiern zu erschwinglichen Preisen einlädt, zählen zum Stammpublikum nicht nur Studenten. „Von ganz jung bis ganz alt, hier kommen alle her“, berichtet Fabian.

Betreiber sehen kein Problem in früher Eröffnung

Und das schon seit fünf Jahren immer am zweiten Mittwoch im November. Kritik vonseiten der Kirche, die in den immer früher beginnenden Weihnachtsmärkten einen Ausverkauf des wichtigen christlichen Festes sieht, weisen die Betreiber von sich.

Die frühe Eröffnung der Winterlounge sei der großen Nachfrage der Besucherinnen und Besucher geschuldet. „Sobald es kalt wird, haben die Leute Lust auf Glühwein und Heißgetränke“, sagt Marketing-Chef Eberlein. Die Resonanz der vergangenen Jahre sei sogar so groß gewesen, dass dieses Jahr zum ersten Mal drei Winterzelte zum Verweilen aufgestellt wurden.

Weihnachtsmarktbesucher schlendern durch den Winterwald der Leibniz-Lounge. Quelle: Tim Schaarschmidt

Von Adrian Kilb