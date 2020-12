Nach dem abgesagten Weihnachtsmarkt in Hannover geraten Schausteller in Existenznot. Immerhin dürfen sie jetzt einige Buden vor Supermärkten der Wucherpfennig- und Marktkauf-Gruppe stellen – kostenlos. Derweil fordert die SPD, auch in der City Verkaufsstände zu erlauben.