Unter 2-G-Bedingungen an den Ständen hat am Montag Hannovers Weihnachtsmarkt eröffnet. Beim Start gab es deutlich mehr Platz – und etwas weniger Atmosphäre als üblich. Viele zweifeln, dass der Markt wie geplant bis zum 22. Dezember laufen wird – und kamen gerade deshalb schon am ersten Tag.