Ist in Hannover im Jahr 2021 Weihnachtsmarkt?

Ja. Flanieren zwischen weihnachtlich geschmückten Ständen, Glühwein trinken, Bratwurst, Lachs und frisches Schmalzgebäck genießen – all das wird in diesem Jahr wieder auf dem Weihnachtsmarkt in Hannovers Altstadt möglich sein. Die Stadt Hannover hat zusammen mit dem Gesundheitsamt, mit Polizei und Feuerwehr einen Weihnachtsmarkt unter Corona-Bedingungen organisiert. Ein Kraftakt sei das gewesen, sagte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) bei der Vorstellung des Konzepts im Rathaus. „Ich appelliere an alle Bürger, den Weihnachtsmarkt zu nutzen und zugleich verantwortungsvoll zu sein“, sagte Onay. Sollten die Corona-Infektionszahlen über den Inzidenzwert von 100 steigen, werde die Stadt nachsteuern und Öffnungszeiten sowie Alkoholausschank beschränken.

Wann beginnt der Weihnachtsmarkt – und bis wann läuft er?

Der Budenzauber beginnt am 22. November 2021 und endet am 22. Dezember.

Wie sind die Öffnungszeiten?

In dieser Zeit ist der Markt täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Stände mit Kunsthandwerk, Glühwein und Snacks sollen an den bekannten Orten in der Altstadt stehen. Das finnische Dorf wird wieder aufgebaut, ebenso der Mittelalter-Markt und die traditionellen Stände rund um die Marktkirche. „Das Ganze wird aber anders aussehen“, sagt Marktamtsleiter Michael Flohr.

Der Weihnachtsmarkt ist täglich zwischen 11 und 21 Uhr geöffnet. Quelle: Christian Wyrwa

Corona-Regeln und 3G auf dem Weihnachtsmarkt: Wie regelt Hannover den Einlass?

Die Stadt teilt den Markt in zwei Bereiche ein: in eine Flaniermeile und einen Verzehrbereich. Grundsätzlich gilt in beiden Zonen die 3-G-Regel. Das bedeutet: Nur Geimpfte, Genesene und Getestete dürfen sich auf dem Weihnachtsmarkt aufhalten. Auf der Flaniermeile wird die 3-G-Regel aber nicht kontrolliert. Wer also den Weihnachtsmarkt nur durchquert, um etwa ein Geschäft in der Altstadt aufzusuchen, kann das unbehelligt tun. Wer aber mit einem Glühweinbecher in der Hand in der Flanierzone umherspaziert, muss damit rechnen, von Ordnungskräften nach dem Impfausweis oder einem Testnachweis gefragt zu werden. „Es wird aber keine Zäune zwischen den Zonen geben“, betont Flohr.

Um die 3-G-Regel leichter kontrollieren zu können, hat sich die Stadt für eine Bändchen-Lösung entschieden. Geimpfte und Genesene bekommen ein haltbares Stoffbändchen, das für die gesamte Dauer des Weihnachtsmarktes gilt. Getestete erhalten ein Tagesbändchen aus Papier. Die Bändchen geben die Budenbetreiber aus, an Wochenenden bei hohem Andrang will die Stadt auch zentrale Ausgabestellen schaffen. „Wir haben 500.000 Stoffbänder bestellt sowie 450.000 Tagesbändchen in sechs verschiedenen Farben“, sagt Flohr.

Verkehr und Parken: Wie kommt man zum Weihnachtsmarkt in Hannovers Altstadt?

Die Stände müssen einen Mindestabstand von zwei Metern einhalten, um Gedränge zu vermeiden. Dadurch braucht der Weihnachtsmarkt mehr Platz. Man habe überlegt, sagt Flohr, auch Opernplatz und Georgsplatz einzubinden, aber dort gebe es nicht die nötigen Strom und Wasserleitungen. „Wir wollen in der Altstadt bleiben, aber dazu müssen wir den Markt auf einen Teil der Schmiedestraße ausdehnen“, sagt er. Daher will die Stadt die Schmiedestraße zwischen Karmarschstraße und Marktkirche vom 18. November bis 23. Dezember für den Autoverkehr sperren. Das Parkhaus in der Schmiedestraße bleibt anfahrbar.

Auch das finnische Dorf soll aufgebaut werden. Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Straßensperrungen in der City für den Weihnachtmarkt: Sind wieder Dauerstaus zu befürchten?

City-Händler befürchten, dass es rund um die Schmiedestraße erneut zu Staus kommt. Im Juli hatte die Stadt diesen Teil der Straße schon einmal gesperrt – und ein Verkehrschaos ausgelöst. Autofahrer konnten das Parkhaus nicht verlassen, weil der Verkehr über das Steintorviertel kaum abfloss. Dem will die Stadt jetzt entgegenwirken. In den Abendstunden soll die bisher versperrte Ausfahrt vom Steintorplatz in die Goethestraße geöffnet werden – aber nur für die Dauer des Weihnachtsmarktes.

Anlieger der Schmiedestraße befürchten, dass ein ähnliches Verkehrschaos ausbricht wie im Sommer, als die Stadt schon einmal die Schmiedestraße für den Autoverkehr dicht machte. „Wir glauben nicht, dass unsere Lieferanten dann noch durchkommen“, sagt Ariane Jablonka, Geschäftsführerin des Klavierhauses Döll.

Jablonka hat aus der Stadtverwaltung erfahren, dass Weihnachtsmarktstände auf der Hälfte der Fahrbahn stehen sollen. Nach Ansicht der Stadt sollen Lieferanten trotzdem noch durchpassen. „Ich frage mich, wie das gehen soll und wie die Lastwagen wenden können“, sagt sie. Schließlich sei die Schmiedestraße wochenlang eine Sackgasse. Sollte sich der Autoverkehr rund um die Schmiedestraße ebenso stauen wie im Juli, wäre auch für ihre Kunden die Anfahrt erschwert.

Auch Friedrich Strecker, Inhaber des Hotels an der Marktkirche, glaubt nicht, dass die Sperrung funktioniert, ohne lange Staus zu verursachen. „Die Stadtspitze bereitet die endgültige Sperrung der Schmiedestraße für den Autoverkehr vor“, glaubt er. Den Verkehr stattdessen durchs Steintorviertel zu lotsen, sei keine gute Idee.

Gibt es wieder einen Weihnachtsbaum an der Marktkirche?

In den kommenden Wochen will die Stadt Hannover weitere Details über den Aufbau des Weihnachtsmarktes bekannt geben. Klar ist schon jetzt: Der kleine Wald am Oskar-Winter-Brunnen nahe dem Historischen Museum wird fehlen, weil es dort für Besucher zu eng werden dürfte. „Natürlich wird wieder ein Weihnachtsbaum vor der Marktkirche stehen“, sagt Flohr.

Von Andreas Schinkel