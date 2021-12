Hannover

Die Budenbetreiber auf dem Weihnachtsmarkt in der Altstadt und auf der Lister Meile wollen ihr Geschäft fortsetzen – trotz massiver Besucherrückgänge aufgrund scharfer Corona-Vorschriften. Das hat jetzt eine Umfrage der Stadt Hannover unter den Marktbeschickern ergeben. Das Marktamt hat am Sonntag mit allen Standbetreibern gesprochen und sie um eine Einschätzung gebeten. Ergebnis: Drei Viertel der Beschicker in der Altstadt wünscht sich eine Fortsetzung des Weihnachtsmarktes. Auch die Budenbetreiber auf der Lister Meile seien dafür, heißt es vonseiten der Stadt. Auf dem Lister Weihnachtsmarkt gebe es nur einen einzigen Betreiber, der aufhören wolle. „Wir bleiben mit den Schaustellern im Gespräch“, sagt Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne).

Vergangene Woche hatte der Schaustellerverband noch beklagt, dass unter 2G-plus-Bedingungen kein wirtschaftlicher Betrieb möglich sei. Die Gästezahlen seien einfach zu gering. Weihnachtsmarktbesucher müssen derzeit an jedem Verzehrstand nachweisen, dass sie gegen Covid-19 geimpft oder von der Krankheit genesen sind. Zudem müssen sie einen tagesaktuellen, negativen Coronatest vorlegen. Wer über den Weihnachtsmarkt schlendert, ist verpflichtet, eine FFP2-Maske zu tragen. Der Schaustellerverband forderte eine Rückkehr zur 2G-Regel, also ein Entbinden der Geimpften und Genesenen von der Testpflicht.

Onay: „Logikfehler in der Coronaverordnung“

Onay hat sich kürzlich selbst ein Bild von der Lage auf dem Weihnachtsmarkt gemacht. Die Budenbetreiber hätten ihm berichtet, erzählt Onay, dass das Geschäft am vergangenen Wochenende einigermaßen gelaufen sei. „Das hat den Markleuten Hoffnung gemacht“, sagt Onay. Der Oberbürgermeister beklagt zudem „Logikfehler in der Coronaverordnung des Landes“: So müssen Weihnachtsmarktbesucher Impfpass und Testnachweis vorzeigen, wenn sie gebrannte Mandeln kaufen wollen. An vergleichbaren Ständen außerhalb des Weihnachtsmarktes, etwa in der Georgstraße, ist das alles nicht vonnöten.

Von Andreas Schinkel