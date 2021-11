Hannover

Auf den Weihnachtsmärkten in der hannoverschen Innenstadt gilt ab Dienstag, 23. November, Maskenpflicht. Eine entsprechende Verfügung hat die Region Hannover am Montagabend erlassen. Damit soll angesichts steigender Inzidenzen sichergestellt werden, dass der Weihnachtsmarkt, der am Montag eröffnet wurde, auch weiterhin stattfinden kann.

Die Maskenpflicht gilt überall dort, wo in der Altstadt, im Bereich Hauptbahnhof und auf der Lister Meile Buden und Stände aufgebaut sind und zwar täglich von 11 bis 21 Uhr. Außerdem müssen Besucher und Passanten in diesem Zeitraum auch im Bereich der Pyramide auf dem Kröpcke einen Mund-Nase-Schutz tragen.

Mit der neuen Verschärfung der Corona-Regeln im Innenstadtbereich will die Region die Ansteckungsgefahr überall dort verringern, wo die notwendigen Mindestabstände nicht eingehalten werden können. Nur während des Verzehrs von Speisen und Getränken sollen Besucherinnen und Besucher die Maske abnehmen dürfen.

Im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes ist die Region Hannover als Trägerin des Gesundheitsamtes für eine solche Maßnahme zuständig.

An den Ständen und Buden gilt die 2-G-Regel

Die Weihnachtsmärkte in der Innenstadt haben seit Montag geöffnet. An den Ständen und Buden gilt die 2-G-Regelung – nur geimpfte und genesene Personen dürfen dort einkaufen. Kontrollieren sollen das die jeweiligen Standbetreiber. Im sogenannten Flanierbereich aber gilt die Regel nicht. Wer also nichts kauft, muss auch nicht geimpft sein. Auch das nennt die Region in ihrer Verfügung als Grund für die zusätzliche Maßnahme.

96-Spiele sollen weiter mit Publikum stattfinden

Anders als in anderen Städten wie München oder Goslar ist der Weihnachtsmarkt in Hannover trotz steigender Inzidenzen nicht abgesagt worden. Dennoch ist nicht ganz ausgeschlossen, dass er möglicherweise früher abgebrochen werden könnte, wenn sich die Infektionslage zuspitzt, heißt es vonseiten der Zuständigen.

Von HAZ