Der Weihnachtsmarkt 2021 in Hannover ist vorbei. Noch am Mittwochabend begannen die Schausteller mit dem Abbau ihrer Buden – so auch auf der Lister Meile. Doch beim Abtransport rammte dann ein Gespann einen Hydranten. Sofort gab es eine mehrere Meter hohe Wasserfontäne.