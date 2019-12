Weihnachtsmarkt Hannover: So gut wie keine Taschendiebstähle und weiteren Straftaten

Promi-Bäcker Jochen Gaues dreht Hannover den Rücken zu: Der 53-Jährige, der in der Bäcker Gaues GmbH in Isernhagen zuletzt als Backstubenleiter agierte, versucht sein Glück nun in Hamburg-Eppendorf. Dort will er im Januar eine Bäckerei eröffnen.