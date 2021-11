Hannover

Sie stehen vor nahezu jeder Bude, die kleinen Schilder mit den Piktogrammen. Darüber der Hinweis: Hier gilt die 2-G-Regel. Und tatsächlich wird jeder Gast, der sich einen Glühwein genehmigen will, nach dem Impfpass gefragt. Dennoch herrscht an diesem sonnig-kalten Novembertag weihnachtliche Atmosphäre auf der Lister Meile. Bunte Karussells drehen ihre Runden, Kinder kreischen, Erwachsene stoßen an, Jugendliche hängen sich Lebkuchenherzen um.

Mike Busch kontrolliert Impfpässe und Personalausweise, bevor Gäste Punsch, Glühwein und Kartoffelpuffer bestellen können. Quelle: Katrin Kutter

Der Weihnachtsmarkt in Hannover ist eröffnet, auch auf der Lister Meile. Noch bis zum 22. Dezember können Besucher täglich von 11 bis 21 Uhr zwischen den weit auseinander stehenden Buden flanieren. Wer etwas vor Ort verzehren will, muss den Impf- oder Genesenennachweis vorzeigen. Damit das nicht immer wieder an jedem einzelnen Stand erfolgen muss, bekommen Besucher Bändchen um die Handgelenke gewickelt.

Dino Karo, Mitarbeiter des Süßwarenstands von Oliver Ahrend, ist geimpft, muss aber seine Kunden nicht kontrollieren. Quelle: Katrin Kutter

An Ständen, die verpackte Lebensmittel für unterwegs anbieten, dürfen auch Ungeimpfte einkaufen. Gleiches gilt für Buden, die Kunsthandwerk und Kleidung feilbieten.

Ungeimpfte Stammgäste abgewiesen

Mike Busch hat seinen Glühweinstand mit einer Art Drängelband abgesperrt. Wer zur Theke vordringen will, muss erst an ihm vorbei. Höflich aber bestimmt fragt er nach Impfpässen und lässt sich Personalausweise zeigen. „Die Leute reagieren verständnisvoll, sie sind froh, dass es überhaupt einen Markt gibt“, sagt er. Seit vielen Jahren betreibt seine Familie den Stand auf der weihnachtlichen Meile. „Leider mussten wir jetzt auch Stammkunden abweisen, die nicht geimpft waren“, sagt er. Das hätten die Gäste verstanden, richtig pampig sei bisher niemand geworden.

Sarah Bretschneider freut sich zusammen mit ihrem Sohn Maximilian (4), dass es den Weihnachtsmarkt gibt. Quelle: Katrin Kutter

Schräg steht Dino Karo hinter vielen quietschbunten Süßigkeiten. Er müsse seine Kunden nicht kontrollieren, sagt er. „Wir bieten nur To-go-Waren an.“ Alles sei verpackt, von Zuckerarmbändern über gebrannte Mandeln bis zu Lebkuchenherzen. „Wir wollen aber Vorbild sein“, sagt Karo und wedelt mit dem Handgelenk, an dem ein Bändchen zu sehen ist.

Überall weisen Schilder auf die 2-G-Regel hin. Quelle: Katrin Kutter

Gäste lassen Kontrollen über sich ergehen

Andreas Beyer lässt die Kontrollprozedur klaglos über sich ergehen, bevor er seinen Glühwein bestellen kann. „Wir sind das doch mittlerweile gewohnt“, sagt er. Seine Begleiterin lächelt und meint: „Wir brauchen den Markt, um ein bisschen Weihnachtsgefühl zu bekommen.“ Der Ansicht ist auch Sarah Bretschneider, die mit ihrer Familie die Meile entlangschlendert. „Wer weiß, wie lange wir das noch machen können“, meint sie.

Verzehrbereiche sind abgesperrt. Quelle: Katrin Kutter

Standbetreiber rechnet mit Abbruch

Vor dem Glühweinstand „Mica’s“ verteilt Michael Stüwe Bändchen und seufzt. Er hoffe, dass der Weihnachtsmarkt so lange wie möglich bleibe. „Dennoch rechne ich angesichts der steigenden Infektionszahlen mit einem vorzeitigen Abbruch“, sagt Stüwe. An ihm solle es aber nicht liegen, er achte penibel darauf, dass es in seinem umzäunten Verzehrbereich nicht zu voll wird. „Ansonsten müssen die Leute am Eingang warten“, sagt er.

Und immer wieder: Hinweise auf Hygieneregeln. Quelle: Katrin Kutter

Veranstalter: Bisher keine Beanstandungen

Lars Fischer und Dana Fumiento-Jordan sind zufrieden. Sie gehören zum Kaufleuteverein Lister Meile und damit zu den Organisatoren des Marktes. Sie kontrollieren die Kontrolleure, achten darauf, dass die Budenbetreiber die Hygieneregeln ernst nehmen und durchsetzen. „Bisher gab es keine Beanstandungen“, sagt Fischer. Während des Aufbaus hätten Anwohner kritisiert, dass die Buden zu dicht stünden, inzwischen sei diese Kritik verstummt. Und wie geht es weiter? Beide zucken die Achseln. Ab dem morgigen Dienstag werde es voraussichtlich eine Maskenpflicht im gesamten Bereich des Marktes geben, meinen sie.

Ein bisschen Genuss gibt es aber auch auf dem Weihnachtsmarkt. Quelle: Katrin Kutter

Christa Krüger rührt nachdenklich in ihrem Eierpunsch. Die 86-Jährige ist mit einer Freundin auf die Meile gekommen. „Wissen Sie“, sagt sie, „meine Tochter würde niemals hierher gehen. Wie könne man in seiner solchen Zeit einen Weihnachtsmarkt veranstalten, meint sie.“

Christa Krüger (86) genießt ihren Punsch am Stand von Paolo Russo. Quelle: Katrin Kutter

Krüger sieht das anders. „Ich weiß doch gar nicht, ob ich im nächsten Jahr noch da bin.“ Daher werde sie jetzt diesen Punsch genießen – und die wohlige Stimmung des Weihnachtsmarktes.

Von Andreas Schinkel