Hannover

In diesem Jahr stehen die Chancen gut, dass in Hannover ein Weihnachtsmarkt stattfindet, doch wo genau und in welcher Weise, ist noch unklar. Die Stadt Hannover favorisiert einen Budenzauber in der Innenstadt und nicht auf dem Schützenplatz. „Wir wollen die Menschen in die Innenstadt locken“, sagt Stadtsprecher Udo Möller. Klar sei aber auch, dass es schwierig werde, die bisher vom Land geforderten Absperrungen und Einlasskontrollen vorzunehmen. Die neue Weihnachtsmarkt-Verordnung will das Land am Mittwoch, 6. Oktober, vorlegen.

Die Stadt Hannover hat bisher 120 Standbetreibern Genehmigungen erteilt. Das sind weniger als in der Vor-Corona-Zeit. Der niedersächsische Schaustellerverband begrüßt, dass Weihnachtsmärkte generell wieder stattfinden können.

Von Andreas Schinkel