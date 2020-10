Hannover

Der Weihnachtsmarkt soll stattfinden, aber unter welchen Bedingungen und in welcher Form, bleibt unklar. Das ist den Standbetreibern des Finnischen Dorfs zu unsicher, sie haben ihre Teilnahme in diesem Jahr daher abgesagt. Auf geräucherten Fisch, finnischen Glühwein und Lagerfeuer im Zelt werden die Hannoveraner in diesem Jahr also verzichten müssen. „Die Entscheidung ist uns wirklich sehr schwer gefallen, aber es gibt für uns leider keine Alternative“, sagt Karita Brand vom Finnischen Dorf. Man benötige einen mehrwöchigen Vorlauf für die Logistik. Derzeit fehle aber die Planungssicherheit.

Stadt will Planungssicherheit vom Land

Die Stadt Hannover, Veranstalterin des Budenzaubers, hofft nun, dass nicht noch weitere Standbetreiber abwinken. „Wir wünschen uns nun zeitnah Planungssicherheit und Rahmenbedingungen, damit es keine weiteren Absagen gibt“, sagt Wirtschafts- und Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette (Grüne) an die Adresse des Landes Niedersachsen. Die Entscheidung des Finnischen Dorfs sei bedauerlich, sie hoffe aber, dass die Stände im kommenden Jahr wieder teilnehmen.

Das Land Niedersachsen hatte sich kürzlich zusammen mit Vertretern der kommunalen Spitzenverbände und der Schausteller darauf geeinigt, dass Weihnachtsmärkte grundsätzlich stattfinden dürfen. Jetzt muss das Land in die Feinplanung einsteigen. Wie nah dürfen die Buden zusammenrücken? Kann der Markt in der Innenstadt abgehalten werden? Eine Entscheidung sollen in diesem Monat fallen.

Von Andreas Schinkel