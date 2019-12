Linden-Mitte

Es duftet nach Glühwein, Holz und Zimt. Dazu beleuchten bunte Lichterketten den Küchengartenplatz stimmungsvoll. „ Traumzauber“ steht auf dem handgemalten Eingangsschild, umrahmt von LED-Leuchten. Das ist das diesjährige Motto, ein neues Konzept für den Weihnachtsmarkt. Nachdem der „Himmlische Weihnachtsmarkt“ auf dem Platz im vergangenen Jahr viel Kritik geerntet hatte, riefen der Verein LindenGut und die Veranstaltungsfirma Abro nun das „ Traumzauber“-Projekt ins Leben.

Zentral: der Traumzauberbaum

Der Plan hinter dem Konzept: liebevolle Gestaltung statt Plastikzelte, weniger Hektik, mehr Ruhe und Genuss. Das zeigt sich auf den ersten Blick vor allem im Aufbau des Marktes, der fantasievoller aussieht als die Märkte der zurückliegenden Jahre. In seiner Mitte steht ein Konstrukt aus geflochtenen Ästen, der „Traumzauberbaum“. Darin baumeln bunte Laternen, die bei einem Umzug zur Eröffnung des Marktes hineingehängt wurden. Um den Baum sind die Buden angeordnet, sodass der Eindruck eines Winterdorfes entsteht.

Der Traumzauber-Weihnachtsmarkt am Küchengarten in Linden. Quelle: Nele Schröder

Das Besondere: Im Gegensatz zu den vorherigen Jahren sind die Hütten alle aus Holz. Handbemalte Schilder auf den Dächern zeigen, wer an dem Stand verkauft. Zwar ist das Sortiment der Hütten – was laut Organisatoren dem exzessiven Weihnachtskonsum entgegenstehen soll – nicht groß, aber ausgewogen. Es gibt Handwerkliches, Möbelunikate, Hüte und Kinderspielzeug. Lokal sind die meisten Stände allerdings nicht. Zwischen Läden aus Linden wie Linden Backt oder Pony & Kleid sind größtenteils Berliner Firmen vertreten.

Zwischen den Buden steht ein bunt bemalter Wohnwagen, in dem sich Interessierte Tarotkarten legen lassen können. Davor sitzt eine junge Frau und spielt auf einer Hang, einem Musikinstrument, das aussieht wie ein Ufo und durch Reiben und Klopfen zum Klingen gebracht wird.

Ein buntes Durcheinander

Die Ästhetik des Marktes liegt damit zwischen Mittelalter-Weihnachtsmarkt und alternativem Festival – ein buntes Durcheinander. „Die Liebe zum Detail ist wundervoll“, sagt Ada Kuckuck, Betreiberin des Ladens Pony & Kleid auf der Limmerstraße. Ihr Laden sei dieses Jahr das erste Mal beim Wintermarkt auf dem Küchengarten dabei. Der Grund: „Bisher war das immer zu unpersönlich. Für die Mühe, die man sich mit einem eigenen Stand machen muss, war es einfach bisher nicht schön genug.“ Durch das neue Konzept habe sich das jedoch geändert. Es gibt auch Sitzmöglichkeiten. Das kommt gut an – über den Markt hallt ein reges Stimmengewirr. Die Gäste stehen oder sitzen in Gruppen beisammen und unterhalten sich angeregt. Auch die Essensauswahl scheint anzukommen, was die Schlangen vor den wenigen Imbissständen zeigen. Ein Stand verkauft, wie jedes Jahr, Piroggen und Crêpes, ein anderer Bratwurst und Burger in sämtlichen Ausführungen – bio, aus Wild, vegan. „Endlich mal was anderes als Döner“, sagt eine Besucherin zu ihrer Begleitung und lacht.

Fokus auf Kultur

Ein weiterer Fokus des „ Traumzaubers“ liegt auf Kultur. So steht an der TAK-Seite des Platzes ein Kulturzelt. Dort treten Bands auf, es gibt Lesungen für Kinder, Livehörspiele und Vorträge zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Viel Begeisterung findet die Hörspielerei-Manufaktur aus Hildesheim. Begleitet von Musik, erzählt die Studentin Lisa Haase dabei von alltagsmüden Blaumeisen und abenteuerlustigen Graugänsen. Die zuschauenden Kinder klatschen erfreut. „Der Weihnachtsmarkt ist ein echter Mehrwert für Linden“, meint Ada Kuckuck. „Er ist kein Riesending, aber ich finde ihn großartig. Bisher habe ich nur in strahlende Gesichter geguckt.“

