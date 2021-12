Weihnachtsmarkt in Hannover: Neue Teststationen gehen in Betrieb

Hannover

Um den Besuch auf dem Weihnachtsmarkt in Hannover zu erleichtern, gibt es jetzt neue Corona-Teststationen. Wie die Stadt Hannover am Sonntag mitteilte, gehen am Montag (13. Dezember) drei zusätzliche Corona-Testzentren in Betrieb. Die Stationen stehen am Holzmarkt, in der Schmiedestraße/Ecke Seilwinderstraße und in der Karmarschstraße vor der Markthalle. Damit soll es für Gäste des Weihnachtsmarkts einfacher werden, die 2G-plus-Regel zu erfüllen.

Testtermine können unter www.teststation-weihnachtsmarkt.de gebucht werden.

Negativer Test oder Booster ist Pflicht

Wer auf den Weihnachtsmärkten in Hannover Essen oder Getränke kaufen oder konsumieren will, muss geimpft oder genesen sein sowie zusätzlich ein aktuelles negatives Testergebnis vorweisen. Menschen, die bereits dreimal geimpft wurden, benötigen keinen negativen Coronatest. Die Standbetreiber des Weihnachtsmarktes hatten sich in der vergangenen Woche dafür ausgesprochen, ihr Angebot trotz der strengen Auflagen, weiter bereit zu halten.

Von Mathias Klein