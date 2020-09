Hannover

Auch in diesem Jahr wird es trotz der Corona-Pandemie einen Weihnachtsmarkt in Hannover geben. Die Ankündigung des Landes Niedersachsen, Weihnachtsmärkte grundsätzlich zuzulassen, begrüßen Schausteller, Marktbeschicker, Stadtverwaltung und Ratspolitiker. Jetzt geht es darum, wie ein Weihnachtsmarkt organisiert werden kann. „Entscheidend für die Umsetzung wird sein, mit welchen Regelungen diese Absichtserklärungen in die Corona-Verordnung Niedersachsens einfließen“, sagt Hannovers Umwelt- und Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette (Grüne).

Das Land müsse schnellstmöglich eine klare Regelung schaffen, damit nicht nur Hannover, sondern auch alle anderen Kommunen eine verlässliche Planungsgrundlage haben, sagt die Erste Stadträtin. „Ursprünglich sollten die Weihnachtsmärkte schon in gut acht Wochen öffnen“, erinnert sie. Bis dahin bleibe nur wenig Zeit. Man werde in Hannover alles daran setzen, um eine „vorweihnachtliche Atmosphäre“ zu bieten.

Schausteller wollen lieber Buden in der Innenstadt

Grundsätzlich ist es den Schaustellern und Marktleuten lieber, ihre Buden in der Innenstadt aufzustellen als in die Stadtteile zu gehen. „Schließlich profitieren auch die City-Händler davon, wenn der Weihnachtsmarkt im Zentrum stattfindet“, sagt Fred Hanstein, Vorsitzender des niedersächsischen Schausteller- und Marktbeschickerverbands. Mit konkreten Ideen, wie ein Weihnachtsmarkt in Hannover aussehen könnte, hält er sich zurück. Man wolle zunächst die Verordnung des Landes abwarten, sagt er.

SPD , CDU und Grüne wollen in die Fläche gehen

Aus den Parteien im Rat kommen bereits erste Vorschläge. SPD, CDU und Grüne plädieren dafür, die Anzahl der Stände zu erhalten und den Markt auf eine größere Fläche auszudehnen, um Gedränge zu vermeiden. „Wir sollten so nah wie möglich an die Atmosphäre des Weihnachtsmarkts im vergangenen Jahr herankommen“, sagt SPD-Wirtschaftsexperte Florian Spiegelhauer. Er regt an, die Karmarschstraße für den Verkehr zu sperren, um die Fläche für den Markt zu nutzen. Auf dem Platz der Weltausstellung, am Kröpcke und am Opernplatz könnten weitere Buden stehen. Die CDU kann sich vorstellen, den Budenzauber auf die Georgstraße und das Hohe Ufer auszudehnen. In Sachen Straßensperrung mahnen die Christdemokraten zur Vorsicht. „Die Innenstadt muss mit dem Auto erreichbar bleiben“, sagt CDU-Fraktionschef Jens Seidel.

Die Grünen haben dagegen keine Probleme mit Straßensperrungen in der Innenstadt. „Wir sollten den Markt auf die Altstadt und die Innenstadt ausdehnen und nicht nur die Karmarschstraße sperren“, sagt Grünen-Wirtschaftsexpertin Elisabeth Clausen-Muradian. Die Parkhäuser müssten aber zugänglich bleiben. „Die Menschen brauchen einen Weihnachtsmarkt in der dunklen Jahreszeit für die Seele“, sagt sie. Sie könne sich vorstellen, dass auch die kleinen Weihnachtsmärkte in den Stadtteilen ausgebaut werden.

FDP : Kein großflächiges Verteilen

Die FDP, Mitglied im Mehrheitsbündnis, will hingegen die Zahl der Buden verringern und rund um die Marktkirche sowie auf einigen Cityplätzen konzentrieren. „Ein großflächiges Verteilen der Buden ginge auf Kosten des Flairs“, sagt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. Er habe ohnehin Sorge, dass die Besucherzahlen in diesem Jahr geringer ausfallen, weil die Menschen Angst vor Ansteckung mit dem Coronavirus haben.

Von Andreas Schinkel