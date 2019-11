Hannover

Neben Keksebacken und Adventskranzbasteln gehört zur Adventszeit traditionell auch der Weihnachtsmarktbesuch. Doch wo soll es hingehen? Zum großen, bunten Markt mit mehr als 100 Buden in Hannovers Altstadt? Oder doch lieber zum kleineren, beschaulichen Adventsmarkt in der Region? Wir haben für Sie eine Übersicht. Sobald neue Termin bekannt gegeben werden, finden Sie sie hier:

Alle Weihnachtsmärkte in Hannover :

Weihnachtsmarkt in der Altstadt

Was ist los? An den etwa 130 Buden kommt jeder auf seine Kosten. Einer der Höhepunkte ist das „finnische Weihnachtsdorf“ auf dem Ballhofplatz. Auch in diesem Jahr gibt es wieder den „Wunschbrunnenwald“ mit 50 Tannen. Auf dem Hanns-Lilje-Platz findet jeweils von Sonntag bis Donnerstag ab 16 bzw. 17 bis 20 Uhr ein Bühnenprogramm statt.

Öffnungszeiten: Am Montag, 25. November 2019, ist große Eröffnung von 16 bis 21 Uhr. Danach: Von Dienstag, 26. November 2019, bis Sonntag, 22. Dezember 2019, jeweils von 11 bis 21 Uhr.

Wo? Am Markte, 30159 Hannover und in den angrenzenden Straßen und Gassen.

Weihnachtsmarkt am Hauptbahnhof

Was ist los? Vor dem Hauptbahnhof Hannover findet man die kleine Portion Weihnachten für Zwischendurch: Gebrannte Mandeln auf die Hand, einen Glühwein mit den Kollegen nach Feierabend oder ein spontanes Geschenk. Neben rund 40 Hütten gibt es tägliche Live-Musik.

Öffnungszeiten: Am Montag, 25. November 2019, bis Montag, 30. Dezember 2019, von 11 bis 21 Uhr. Am Dienstag, 24. Dezember, von 11 bis 14 Uhr.

Wo? Ernst-August-Platz 1, 30159 Hannover

Weihnachtspyramide am Kröpcke

Was ist los? Der 18 Meter hohe Bau gilt als das heimliche Wahrzeichen des weihnachtlichen Hannovers: Die Pyramide am Kröpcke. Bei heißen Getränken und herzhaften Leckereien bietet sie Besuchern im ersten Stock einen Blick zum Weihnachtsmarkt auf dem Bahnhofsvorplatz und auf das Eingangstor zum Weihnachtsmarkt rund um die Marktkirche.

Öffnungszeiten: Von Montag, 25. November 2019, bis Montag, 23. Dezember 2019, täglich von 10 bis 21 Uhr. Am Dienstag, 24. Dezember 2019, hat die Pyramide von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Am Mittwoch, 25., und Donnerstag, 26. Dezember, werden Besucher von 12 bis 19 Uhr bedient, an Silvester, 31. Dezember, von 10 bis 16 Uhr. Von Donnerstag, 2. Januar, bis Sonnabend, 4. Januar 2020, ist sie von 10 bis 21 Uhr geöffnet.

Wo? Kröpcke, 30159 Hannover

Weihnachtsmarkt an der Lister Meile

Was ist los? Der familiäre Charme ist der Anziehungspunkt des Weihnachtsmarktes auf der Lister Meile. Über 70 Anbieter präsentieren an ihren Ständen Handgemachtes und kulinarische Köstlichkeiten.

Öffnungszeiten: Ab Montag, 25. November 2019, bis Sonntag, 22. Dezember 2019, täglich von 11 bis 21 Uhr

Wo? Lister Meile, 30161 Hannover

Weihnachtsmärkte in Hannovers Stadtteilen

Im Osten der Stadt:

Bothfeld, St. Nicolai Kirche

Was ist los? Neben kunsthandwerklichen Ständen, Glühwein und Leckereien kann man den Klängen des Posaunenchors lauschen sowie ein Konzert des Kammerorchester Bothfeld besuchen. Der Bothfelder Weihnachtsmarkt ist eine gemeinsame Aktion der St. Nicolai-Kirche, der Gemeinschaft Bothfelder Kaufleute und des Kulturtreffs Bothfeld.

Öffnungszeiten: Am Sonnabend, 7. Dezember 2019, von 14 bis 19 Uhr

Wo? St. Nicolai Kirche, Sutelstraße 20, 30659 Hannover

Bothfeld, Freie Waldorfschule Hannover-Bothfeld

Was ist los? Über 100 Verkaufsstände, zahlreiche Aktivitäten und verschiedene Cafés laden zum Verweilen auf dem Weihnachtsmarkt an der Freie Waldorfschule Hannover-Bothfeld ein. Zum Abschluss gibt es ab 18 Uhr ein offenes Adventssingen an der Jurte vor der Sporthalle.

Öffnungszeiten: Am Sonnabend, 30. November 2019, von 12 bis 17.30 Uhr

Wo?Freie Waldorfschule Hannover-Bothfeld, Weidkampshaide 17, 30659 Hannover

Groß-Buchholz

Was ist los? Seit mehr als 30 Jahren organisiert der Heimat- und Bürgerverein Pinkenburger Kreis den Weihnachtsmarkt – erstmals bietet er in diesem Jahr dort eine Weihnachtstombola an. Von 15.30 bis 17.30 Uhr wird der Markt vom Weihnachtsmann besucht, der die Kinder und ihre Eltern zum Aufsagen von Gedichten oder Singen von Weihnachtsliedern motiviert – denn nur dann gibt es ein Geschenk.

Öffnungszeiten: Am Sonnabend, 30. November 2019, von 14 bis 19 Uhr

Wo? Pinkenburger Kreis im Heimatbund Niedersachsen e.V., Pinkenburger Straße 1, 30655 Hannover

Sahlkamp

Was ist los? Die Initiativen Stadtteiltreff-Stadtteilkultur, Gemeinwesenarbeit Sahlkamp und die Interessengemeinschaft Sahlkamp Mittendrin laden zu ihrem vierten Adventsmarkt ein. Gemäß dem Motto „Buntes Flair auf dem Sahlkampmarkt“ wird rund um den Tannenbaum am Sahlkampmarkt gefeiert, Höhepunkt des Adventsmarkts ist der Besuch vom Nikolaus, der kleine Überraschungen für die Kinder dabei hat.

Öffnungszeiten: Am Freitag, 13. Dezember 2019, von 15 bis 19 Uhr

Wo? Sahlkampmarkt, 30657 Hannover

Im Norden der Stadt:

Herrenhausen

Was ist los? Die Kirchengemeinde Herrenhausen-Leinhausen lädt zu einem Nachmittag mit Musik, weihnachtlichen Verkaufsständen und allerlei Angeboten für Kinder vor und in der Herrenhäuser Kirche ein. Mit den Erlösen sollen Menschen aus den Stadtteilen Herrenhausen und Leinhausen unabhängig von ihrer Konfession unterstützt werden.

Öffnungszeiten: Am Sonnabend, 30. November 2019, von 13 bis 18 Uhr

Wo? Herrenhäuser Kirche, Hegebläch 18, 30419 Hannover

Nordstadt, Lutherkirche

Was ist los? Geschichten vorlesen, gemeinsames Adventssingen, Glühbier trinken oder Schmalzgebackenes essen: Beim Nordstädter Weihnachtsmarkt wird es wieder gemütlich.

Öffnungszeiten: Von Donnerstag. 28. November 2019, bis zum Sonntag, 1. Dezember 2019, täglich von 15 bis 21 Uhr

Wo? Lutherkirche, An der Lutherkirche 20, 30167 Hannover

Nordstadt, Wilhelm-Busch-Museum

Was ist los? Ausgefallene Geschenke und Kurzführungen gibt es beim Adventsbasar im Museum Wilhelm Busch – Deutsches Museum für Karikatur und Zeichenkunst. Originalgrafiken, Kunsthandwerk, Modeaccessoires, Spielzeug und seltene Bücher können Interessierte dort finden.

Öffnungszeiten: Von Sonnabend, 7. Dezember 2019, bis zum Sonntag, 8. Dezember 2019, täglich von 11 bis 18 Uhr

Wo? Wilhelm Busch - Deutsches Museum für Karikatur & Zeichenkunst, Georgengarten 1, 30167 Hannover

Stöcken

Was ist los? Zu einem Nikolausmarkt auf dem Stöckener Markt laden die Geschäftsleute ein. Die Freiwillige Feuerwehr Stöcken bringt die Weihnachtsbeleuchtung an und ist bei der Schmückung des rund sieben Meter hohen Weihnachtsbaumes behilflich. Als Höhepunkt wird der Nikolaus mit kleinen Geschenken vorbei kommen.

Öffnungszeiten: Am Freitag, 6. Dezember 2019, von 16 bis 19 Uhr

Wo? Stöckener Markt, Moosbergstraße 1A, 30419 Hannover

Vahrenheide

Was ist los? Zu einem Weihnachtsmarkt mit Flohmarkt, hausgemachten Spezialitäten, einer große Tombola, Kuchen, Bratwurst und Glühwein lädt die Gemeinde der katholischen Kirche St. Franziskus ein. Der Erlös kommt Entwicklungsprojekten der Kirche zugute.

Öffnungszeiten: Am Sonnabend, 23. November 2019, von 14.30 bis 19 UhrAm Sonntag, 24. November 2019, von 11 bis 15.30 Uhr

Wo? Gemeindehaus der katholischen Kirche St. Franziskus, Dresdener Straße 29, 30179 Hannover

Im Süden der Stadt:

Anderten

Was ist los? Der Brandes Hof ist die Kulisse des Kinderweihnachtsmarktes. Dort bieten viele Vereine und Institutionen zu familienfreundlichen Preisen im Innenhof und in Teilen der Scheune Ware an.

Öffnungszeiten: Am Sonnabend, 7. Dezember 2019, von 14 bis 18 Uhr

Wo? Brandes Hof, Freidingstraße 4, 30559 Hannover

Bemerode

Was ist los? Malerei, Naturseifen, Ton- und Holzobjekte, Bronzeskulpturen, Schmuck und weiteres Kunsthandwerk bieten elf Händler im Atelier Wolfgang Mehl an. Die Veranstalter Wolfgang und Karin Mehl bitten auch in diesem Jahr um Spenden für den gemeinnützigen Verein Mon petit coeur, der ledige Mütter und ihre Kinder in Marokko unterstützt.

Öffnungszeiten: Am Sonnabend und Sonntag, 23. und 24. November 2019, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Wo? Im Atelier Wolfgang Mehl, Namedorfstraße 13, 30539 Hannover

Südstadt

Was ist los? Zu ihrem Weihnachtsbasar laden Schüler der Waldorfschule Hannover-Maschsee ein. An geschmückten Ständen werden handgefertigte Spielsachen, Weihnachtsschmuck, Puppen, Adventskränze, Filz- und Holzfiguren, Buchbindearbeiten, Kerzen und Lebkuchen angeboten.

Öffnungszeiten: Am Sonnabend, 30. November 2019, von 10.30 bis 16.30 Uhr

Wo? Freie Waldorfschule Hannover-Maschsee, Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 70, 30173 Hannover

Kirchrode, Jakobi-Gemeinde

Was ist los? Adventsgeschenke, Bücher, Hausgemachtes, Mittagessen, Getränke, Kaffee, Kuchen sowie Angeboten für Kinder: Rund um die historische Jakobikirche in Kirchrode findet der zehnte Weihnachtsmarkt statt.

Öffnungszeiten: Am Freitag, 29. November 2019, von 17 bis 21 Uhr.Am Sonnabend, 30. November 2019, von 15 bis 21 Uhr. Am Sonntag, 1. Dezember, von 11 bis 18 Uhr.

Wo? Ev.-luth. Jakobi-Gemeinde Kirchrode, Jakobikirche, Brabeckstraße 32, 30559 Hannover

Wülferode

Was ist los? Bereits zum elften Mal veranstalten die Vereine des kleinen Stadtteils den Weihnachtsmarkt. 19 Aussteller verkaufen handwerkliche Waren wie Seife, Aquarelle und Schmuck. Wer eine Pause einlegen möchte, den versorgt der Seniorenverein mit selbst gemachtem Kuchen und Kaffee, die Bürgergemeinschaft verkauft Pizza aus dem eigenen Holzofen.

Öffnungszeiten: Am Sonnabend, 30. November 2019, von 14 bis 18 Uhr

Wo? In und vor der Alten Schule, Kirchbichler Straße 6, 30539 Hannover

Im Westen der Stadt:

Ahlem

Was ist los? Leckereien, selbst gefertigte Handarbeiten, Kunsthandwerk und eine Kaffeestube werden beim Weihnachtsmarkt im und rund um das Ahlemer Bürgergemeinschaftshaus angeboten.

Öffnungszeiten: Am Sonntag, 8. Dezember 2019, von 14 bis 19 Uhr

Wo? Bürgergemeinschafts­haus Ahlem, Wunstorfer Landstraße 59, 30453 Hannover

Badenstedt

Was ist los? Weihnachtliche Geschenkartikel, Glühwein, Kinderkarussell, Kaffee und Kuchen: Das bietet der Badenstedter Weihnachtsmarkt des Wirtschaftskreises Badenstedt auf dem Badenstedter Marktplatz an.

Öffnungszeiten: Am Sonnabend, 30. November 2019, von 13 bis 19 Uhr

Wo?Wochenmarkt Badenstedt, Badenstedter Straße 223, 30455 Hannover

Lindener Turm

Was ist los? In dekorierten Blockhütten wechseln die Aussteller an jedem Wochenende und bieten ausschließlich Selbstgefertigtes, Handgemachtes und kunstvoll Gefertigtes an wie Schmuckarbeiten, Buchbindearbeiten, handgeschöpfte Seifen und vieles mehr. Ein windschiefes Hexenhaus lädt Kinder zum Basteln und Verweilen ein.

Öffnungszeiten: Immer freitags, vom 29. November 2019, bis 20. Dezember 2019 von 16 bis 20 Uhr. Sonnabends und Sonntags, ab dem 30. November 2019, bis 22. Dezember 2019, von 14 bis 20 Uhr.

Wo? Lindener Turm, Am Lindener Berge 29A, 30449 Hannover

Linden, Faust

Was ist los? Der Faust-Wintermarkt ist ein Weihnachtsmarkt für Kunst, Selbstgemachtes und Kunsthandwerk. Selbst bemalte oder selbst genähte Kleidung, Seifen, Marmeladen, Taschen, Bilder, Skulpturen, Postkarten, in Eigenregie produzierte Musik, Keramik, Holz, Glas, Metall, Schmuck, Leder und Stoff sowie viele Dinge für wenig Geld, können Besucher kaufen.

Öffnungszeiten: Am Sonnabend, 7. Dezember 2019, von 13 bis 20 UhrAm Sonntag, 8. Dezember 2019, von 11 bis 18 Uhr

Wo? Warenannahme (Faust-Gelände), Zur Bettfedernfabrik 3, 30451 Hannover

Von Laura Ebeling