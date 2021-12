Hannover

Niedersachsens Landesregierung hat für die Zeit von Heiligabend bis zum 2. Januar eine sogenannte Weihnachtsruhe angekündigt. Landesweit soll dann die Warnstufe 3 mit erneut verschärften Corona-Regeln gelten. Unter anderem werden Tanzveranstaltungen untersagt, Testvorgaben verschärft und die Zahl der zulässigen Kontakte wird reduziert. Club- und Disco-Betreiber in Hannover sind von dieser Aussicht nicht sehr begeistert.

Bei Jürgen Grambeck vom Béi Chéz Heinz herrscht eine „große Verunsicherung“ bezüglich der neuen Verordnung. Am 22. Dezember plant der Club noch ein Konzert mit der Sängerin Sascia. Ob dann zwischen den Jahren kleine Veranstaltungen stattfinden könnten, ist für Grambeck noch unklar. Seiner Ansicht nach ist „die neue Verordnung da nicht eindeutig nachvollziehbar“.

Bei Jürgen Grambeck vom Béi Chéz Heinz herrscht eine „große Verunsicherung“ bezüglich der neuen Verordnung. Quelle: SAMANTHA_FRANSON

Impfen statt Tanzen im Januar

Angedacht ist, das Chéz Heinz im Januar für drei Tage zu einem Impfzentrum umzuwandeln. Das könnte dann der erste Termin im neuen Jahr nach den Feiertagen sein. Der Geschäftsführer wünscht sich mehr Unterstützung vom Land: „In dieser Zeit nehmen wir kein Geld ein, die Corona-Hilfen decken die Personalkosten nicht und dann müssen wir zusätzlich sehr viel Zeit investieren, um die Verordnungen genau zu lesen.“

Schon vor der Weihnachtsruhe weniger Gäste in der Bierbörse

Ähnlich unsicher ist die Lage in der DAX Bierbörse. Am 18. Dezember öffnete der Club zum vorerst letzten Mal seine Türen. DAX-Chef Theo Vagt hofft, dass im Januar wieder lockerere Regeln gelten –wie es weitergeht, weiß er aber noch nicht. „Das macht keinen Spaß“, sagt Vagt. Schon in den vergangenen Wochen kamen deutlich weniger Gäste, obwohl das DAX als einziger Club im sogenannten „Bermuda-Dreieck“ am Raschplatz geöffnet war.

„Wir versuchen uns an alle Regeln zu halten, aber die Gäste feiern lieber zu Hause wenn sie bei uns Maske tragen müssen“. Für Vagt ist nicht nachvollziehbar, warum Clubs so strenge Regeln auferleget werden: „Seit der Einführung der 2G Regel hatten wir hier nicht einen Corona-Fall“, sagt Vagt.

Osho, Rp5 und Palo Palo vorerst geschlossen

Martin Polomka, der die Osho-Disco, das Rp5 und das Palo Palo betreibt, hat seine Clubs bereits seit Ende November auf unbestimmte Zeit geschlossen. Auch die von ihm geplante HCC Silvester Party hat er abgesagt. „Bei einer Party mit Maske am Tisch zu sitzen, war für uns keine Option“, sagt Polomka. Die bevorstehende Weihnachtsruhe war deshalb gar nicht mehr ausschlaggebend. Wie Vagt verzeichnet auch Polomka offenbar keinen Corona-Fall seit Einführung der 2G Regel. Gegenüber der HAZ bestätigt dies ein Sprecher der Region und sagt: „Discotheken sind kein Infektionsschwerpunkt“. „Deswegen waren wir nicht begeistert über die Auflagen“, sagt Polomka.

„Bei einer Party mit Maske am Tisch zu sitzen, war für uns keine Option“: Martin Polomka betreibt einige Clubs rund um den Raschplatz und wollte eine Silvesterparty im HCC feiern. Quelle: Irving Villegas (Archiv)

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Osho-Betreiber Polomka: „Wo bleibt jetzt der Anreiz zum Impfen?“

Polomka sieht noch ein weiteres Problem: „Wo bleibt jetzt der Anreiz zum Impfen?‘“. Durch die Schließungen müssen Polomka und Vagt zudem wieder Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Für alle Clubs bleibt unklar, wann und wie es im neuen Jahr weitergeht.

Von Leonie Habisch