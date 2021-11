Hannover

„Die Arena ist nicht nur Fußball“, sagte 96-Profichef Martin Kind am Donnerstag, „wir haben hier auch schon abseits des Sportes faszinierende Momente und tolle Events erlebt. Nun kommt einer hinzu, auf den wir uns wirklich freuen dürfen.“ In Köln, Hamburg und Berlin bewegt das Stadionsingen schon seit Jahren die Massen, nun bekommt auch Hannover sein Open-Air-Weihnachtsfest.

Am 22. Dezember um 18 Uhr erklingen in der HDI-Arena Posaunen, Trompeten und Tausende Stimmen. Mit leuchtenden Kerzen und stimmungsvollen Klängen soll sich die Westtribüne zwei Tage vor Heiligabend in einen Weihnachts-Hot-Spot verwandeln, veranstaltet wird das Charity-Weihnachtsfest zugunsten der Ökumenischen Essensausgabe von den christlichen Kirchen in Hannover.

„Den Traum hatte ich schon länger, im Stadion wird ja regelmäßig gesungen“, sagte Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes: „Nun wird es ein nicht-kommerzielles Singen geben, ich freue mich auf ein Meer aus Kerzen und viele fröhliche Menschen, die nach Herzenslust singen.“

Stadionsingen von „O du Fröhliche“ bis „Jingle Bells“

„Im gemeinsamen Singen ereignet sich Berührendes“, ist Propst Christian Wirz sicher. Er freue sich besonders darüber, dass die Ärmsten der Gesellschaft davon profitieren. „Ich war sofort von der Idee begeistert und habe gerne zugesagt“, sagte die frühere Landesbischöfin und EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann. Sie wird die Weihnachtsgeschichte lesen „und natürlich kräftig mitsingen, in der Gemeinschaft und in diesem tollen Stadion wird das fantastisch“.

Den Ton auf der Bühne geben Keyboardspieler, ein Bläserensemble, der Kinderchor KiKiMu, der Gospelchor PrayStation, der Chor der Wohnungslosen und drei Background-Sängerinnen an, gesungen werden Kirchenlieder wie „Macht hoch die Tür“ und „O du Fröhliche“, aber auch populäre weltliche Songs wie „Jingle Bells“ und „Die Weihnachtsbäckerei“. 18 Lieder gibt es, 75 Minuten soll das Stadionsingen dauern. In Berlin hat das Singen im Union-Stadion einst mit 100 Besuchern angefangen, mittlerweile sind die Tickets so begehrt, dass sich nur noch Vereinsmitglieder bewerben dürfen. „Ich wäre über 5000 Besucher bei der Premiere mehr als glücklich“, sagte Müller-Brandes. Kind fand: „Wir sollten uns vornehmen, damit das Stadion komplett zu füllen. Vielleicht nicht im ersten Jahr, aber sicher im dritten, vierten oder fünften.“

Weihnachtssingen als 2-G-Veranstaltung

Das Stadionsingen wird als 2-G-Veranstaltung nur für Geimpfte oder Genesene organisiert, Karten kosten ab 5 Euro (für Kinder ab einem Euro), der Erlös geht zu 100 Prozent an die Ökumenische Essensausgabe für Wohnungslose. Der Kartenvorverkauf läuft ab sofort über CTS Eventim, alle Infos gibt’s auf der Homepage www.das-stadionsingen.de

Von Christoph Dannowski