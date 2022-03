Schönste Bastelei: Ein Nussknacker für die Nachbarschaft

Alles begann mit einem kaputten Nussknacker. Als Detlef Zwetz vor einigen Jahren die hölzerne Figur seiner Tochter repariert hatte, der ein Arm fehlte, war die Idee geboren: Der Isernhagener wollte den Plastikfiguren, mit denen viele Nachbarn in der Vorweihnachtszeit ihre Vorgärten schmücken, etwas entgegensetzen. Also machte er sich daran, einen Nussknacker aus Holz zu bauen, der vor der eigenen Haustür deutlich stilvoller für festliche Stimmung sorgen sollte. „Weil er eine gewisse Größe haben musste, war das Projekt letztlich ein wenig aufwändiger, als ich es gedacht hatte“, sagte der 79-Jährige, der immer wieder in seiner Werkstatt im Keller verschwand, bis der Nussknacker endlich fertig war. Und mit dem Resultat kann er sehr zufrieden sein. Nicht nur, dass er viel Lob aus der Nachbarschaft erhielt. Zusätzlich erhielt Detlef Zwetz mit seinem Kunstwerk bei der „Weihnachtswerkstatt“ auch noch die meisten Stimmen in der Kategorie Basteleien und durfte sich über einen neuen Fernseher freuen, den der Elektrofachmarkt expert zur Verfügung gestellt hat.