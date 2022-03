Schönste Textilie: Kleine Männchen – großer Erfolg

Sie konnte es gar nicht abwarten. Schon am Abend, bevor unser Magazin „Weihnachtswerkstatt“ am 24. Dezember der gedruckten Tageszeitung beilag, schaute Renate Siebler aufgeregt in das E-Paper ihrer HAZ. „Ich habe mich dann schon riesig gefreut, dass mein weihnachtlicher Zwergenreigen in der Ausgabe für Langenhagen abgebildet worden war“, sagte die 58-Jährige aus der Flughafenstadt. Doch dass ihr Kunstwerk von den Leserinnen und Lesern von HAZ und NP letztlich sogar zum Sieger in der Kategorie Textilien gewählt werden würde, damit hatte sie nun wirklich nicht gerechnet. Doch der große Aufwand, den Renate Siebler für die kleinen Figuren aus Stoff und Pfeifenputzern betreibt, die sie regelmäßig Freunden und Verwandten schenkt, hat sich ausgezahlt. Für die Zwerge, die pro Figur gerne einmal fünf bis sechs Stunden in Anspruch nehmen, erhielt sie einen Gutschein im Wert von 500 Euro für den Schöffel-Lowa-Store. „Da werde ich auf jeden Fall etwas Schönes finden“, sagte die glückliche Gewinnerin.