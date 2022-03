Schönstes Gedicht: Ein Duo denkt an andere Menschen

Hausaufgaben müssen nicht immer nur eine lästige Pflicht sein. Das weiß Annika Maßmann spätestens jetzt. Denn die Zwölfjährige aus dem Langenhagener Ortsteil Godshorn verdankt den Sieg in der Kategorie Gedichte/Geschichten bei der „Weihnachtswerkstatt“ letztlich einer Deutsch-Hausaufgabe. „Wir sollten ein Wintergedicht schreiben und die unterschiedlichen Wortarten farbig unterstreichen“, erklärt sie. Und weil ihr das so viel Spaß gemacht hat, entschied sie sich zusammen mit ihrer Mutter dazu, gemeinsam weiter zu dichten. „Wir haben schon zwei Tage daran gesessen, bis sich alles gereimt hat und perfekt passte“, sagte Monika Maßmann. Den Leserinnen und Lesern von HAZ und NP gefiel das Gedicht so gut, dass sich Mutter und Tochter nun über einen Gutschein von Stanze – Mein Gartencenter für einen Weber-Grill im Wert von 498 Euro freuen dürfen. Den werden sie aber wahrscheinlich gar nicht selber nutzen. „Wir haben einen kleinen Elektrogrill, der uns reicht“, verriet Monika Maßmann. „Und weil es in unserem Gedicht ja auch um das Teilen und Mitmenschlichkeit geht, haben wir gemeinsam beschlossen, den tollen Preis zu verkaufen und das Geld für einen guten Zweck zu spenden.“