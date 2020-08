Die Weinstube Leonardo liegt in einem Souterrain in der Sophienstraße in Sichtweite der Oper. Schon allein wegen dieser exponierten Lage sind wir an dem Lokal oft vorbeigekommen, aber waren dort nie zu Gast. Warum? Die Menükarte mit italienischem Schwerpunkt machte uns nicht auf Anhieb den Mund wässrig: Vitello tonnato, Carpaccio oder Tomate-Mozzarella sind schließlich an vielen Stellen der Stadt zu bekommen. Außerdem konnten wir die klassische Tafelkultur (Stoffservietten, Weingläser, Brotteller) durch die Fenster erspähen. Das ist freilich kein Tischbild, das uns abschrecken würde, aber man schlappt auch nicht spontan in so ein Etablissement. Wir haben die Weinstube Leonardo also im wahrsten Sinne des Wortes links liegen lassen. Das war ein Fehler, der uns bereits beim Betreten des Lokals bewusst wird. Wir werden von Inhaber Donato Apicella so höflich und liebenswürdig in Empfang genommen, dass wir schon merken, dass hier Sein und nicht Schein vorherrscht. Erstens.

Die Weinstube Leonardo ist an der Sophienstraße 6. Quelle: Samantha Franson

Frische Rosen, exzellentes Olivenöl, vorzügliche Brotvariation

Zweitens ist das Flair des Lokals wirklich klassisch, das Mobiliar auch etwas in die Jahre gekommen, aber alles andere als angestaubt, sondern gepflegt. Auf dem Tisch steht eine frische Rose, es brennt eine Kerze, im Hintergrund läuft Pianomusik. Da kann man sich nun vielleicht streiten, ob es notwendig ist, unzählige Jahrgänge ausgetrunkener Flaschen Tignanello und Sassicaia (teures Prestigezeug) auf den Fensterbänken wie Trophäen aufzureihen. Diese pomphafte Dekoration hat das Lokal nicht nötig, aber sei’s drum, denn drittens bekommen wir als ersten Snack neben einer ganz vorzüglichen Brotvariation, Oliven, Kräuter- und Trüffelbutter eine Flasche exzellentes Olivenöl auf den Tisch gestellt, die den Betrieb wahrscheinlich Pi mal Daumen gut 20 Euro im Einkauf gekostet hat. Das sagt viel über den Gastgeber aus, vor allem über den Anspruch, den er an sich und seine Arbeit stellt.

Das Flair des Lokals ist klassisch. Auf dem Tisch steht eine frische Rose und es brennt eine Kerze. Quelle: Samantha Franson

Wir bestellen bei unserem ersten Besuch Ende Juni ein Mittagsmenü (23,90 Euro). Es ist einer dieser schwülheißen Tage, auf die das Küchenteam mit einer spanischen Gazpacho reagiert. Die Suppe kommt aber nicht eisig, sondern nur leicht gekühlt an den Tisch, sodass alle Gemüsekomponenten noch bestens zur Geltung kommen: Knackig-frische Paprika-, Gurken-, Tomaten- und Spargelwürfel in einer salzig-pikanten Tomatensuppe. Ein wundervolles Sommergericht. Danach probieren wir ein Saiblingsfilet, schlicht auf der Haut gebraten, und auf einer süßlichen-grobkörnigen Erbsensoße serviert. Würze bekommt das erdig-kräftige Fischfleisch mit geschmortem Knoblauch und getrocknetem Salbei. Als Beilage wird ein Perlgraupen-Risotto aufgetischt, das zwar ein wenig Butter gesehen hat, dennoch verlassen wir mehr als beschwingt und leichtfüßig dieses Genussrefugium.

Der saftige Loup de Mer ist köstlich

Wir freuen uns richtig auf unseren zweiten Besuch, kommen an einem Abend am Wochenende, auch, weil wir Lust auf Wein haben. Zu den Vorspeisen trinken wir eine goldgelbe Weißwein-Cuvée aus dem Friaul, ein Doi Raps vom Weingut Russolo (0,1l 6,90 Euro), der mit seinem kräftigen Körper und der belebenden Säure wunderbar zu den Vorspeisen passt, darunter eine Antipasto-Variation (19,90 Euro) mit fünf verschiedenen Häppchen (Wachtelkeule mit Wachtelspiegelei oder Thunfisch mit Sesam und Wasabi-Mayonnaise). Wir essen einen Teller Makkaroni mit Kalbsstreifen, getrockneten Tomaten und Pinienkernen (15,90 Euro) oder einen gegrillten Oktopus auf schwarzen Linsen (16,80 Euro), der insgesamt etwas würziger und saftiger hätte ausfallen dürfen. Köstlich ist der saftige Loup de Mer (27,90 Euro) mit Kartoffel-Petersilienwurzelpüree, der auf einer (ebenfalls etwas körnigen aber sehr feinen) Schwarzwurzelsoße serviert wird.

Carmelo Berardinelli Antonio Mondelli präsentieren Risotto mit Riesengarnelen und grünem Spargel. Quelle: Samantha Franson

Besonders spannend sind die folgenden Kalbsnieren (22,50), in zweierlei Hinsicht. Die intensive Innerei ist zart und saftig und damit weit weg von jeder gummiartigen Knautschigkeit, die eine unsachgemäße Zubereitung befördert. Eingebettet wurden die Nieren in eine säuerlich-kräftige Portwein-Senf-Soße mit Zwiebelstreifen. Exzellent gemacht, alles in Balance. Dann kommt der Hausherr und gießt dazu eine Rotwein-Cuvée aus Kalabrien ein, ein San Giù Rosso vom Weingut Bruni (0,1l 6,90 Euro), ein alkoholschwerer, duftiger Tropfen mit Noten nach Trockenfrüchten, Kakao und Vanille, der das Spektrum an Geschmäckern auf die Spitze treibt. Und weil wir nach diesen tollen Speisen und Weinen uns den Bauch reiben und schweren Herzens die Desserts auslassen, wird uns zum Abschluss ein kampanischer Grappa aus der roten Rebsorte Aglianico spendiert. Zugegeben, wir kennen den Brand nicht, aber können eines mit Sicherheit sagen: Aus dem untersten Regal stammt der Grappa nicht. Da wären wir wieder beim Anspruch.

Fazit:

Gutes Essen, tolle Weine, zuvorkommender Service: Ein gehobenes Restaurant, in allen Bereichen.

Gesamt 8/10 (Essen 8, Service 9, Ambiente 8)

Kontakt:

Weinstube Leonardo

Sophienstraße 6

30159 Hannover

Telefon: (05 11) 32 10 33

Internet: www.weinstube-leonardo.de

E-Mail: ristorante@weinstube-leonardo.de

Öffnungszeiten: Mo., 18 bis 22.30 Uhr, Di. bis Fr., 12 bis 14.30 Uhr und 18 bis 22 Uhr, Sa., 18 bis 19.30 Uhr

Barrierefreiheit: nein

Von Hannes Finkbeiner