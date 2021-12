Hannover

„Der Klimawandel vertreibt weiße Weihnachten aus Deutschland“, stellen die Experten beim Deutschen Wetterdienst zwei Wochen vor dem Feiertagen fest. Betroffen von der Entwicklung seien fast alle Gegenden Deutschlands, vor allem der Süden. Vor wenigen Jahrzehnten lag dort noch durchschnittlich fast jedes zweite Jahr an den Feiertagen Schnee, jetzt ist in einigen Bereichen Süddeutschlands die Schneewahrscheinlichkeit auf nur noch 10 bis 20 Prozent gesunken.

Verglichen damit kommt die Region Hannover noch ganz gut weg. Hier lag die Wahrscheinlichkeit von weißen Weihnachten schon in früheren Jahren nur zwischen 10 und 20 Prozent – der Klimawandel hat sie „nur“ um 10 Prozent sinken lassen.

2010 lag zu Weihnachten eine dicke Schneedecke

Zwei Wochen vor dem Fest sind im diesem Jahr die Chancen nach dem heutigen Stand aber nicht aussichtslos. Von Montag an wird es zwar erst einmal wieder deutlich wärmer. Die Höchsttemperaturen in der Region Hannover liegen dann zwischen 8 und 10 Grad, Nachtfrost wird es erst einmal auch nicht geben. Und in der Woche wechseln sich Sonne und Wolken ab, gelegentlich kann es auch mal regnen.

Derzeit ist noch offen, wie es beim Wetter nach dem 4. Advent weiter geht. Einige Wettermodelle rechnen mit einem kräftigeren Temperaturrückgang. Allerdings ist es für eine sichere Vorhersage derzeit noch zu früh.

Nach Angaben der Meteorologen gab es zum letzten Mal im Jahr 2010 in der Region Hannover ein verschneites Weihnachtsfest, mit einer Schneehöhe von 28 Zentimeter. Rein statistisch gesehen, wäre es also mal wieder Zeit für weiße Weihnachten.

Von Mathias Klein