Hannover

Normalerweise bieten die Streitschlichter von „Seniorpartner in School“ ihre Sprechstunde mindestens einmal pro Woche in 13 Grundschulen in der Region an, damit zerstrittene Kinder mit ihrer Hilfe wieder zusammenfinden können. Corona hat dieses Projekt erst mal auf Eis gelegt. In der Pandemie versuchen die Schulen nämlich, externe Besucher wie Eltern oder auch andere ehrenamtliche Helfer aus Infektionsschutzgründen möglichst aus dem Gebäude zu halten. Spätestens seit Herbst gilt das an allen Standorten. Um ihre Schüler wenigstens auf dem Bildschirm sehen zu können, haben sich rund 60 Senioren jetzt mit Hilfe von „Politik zum Anfassen“ fit gemacht in Vidokonferenztools wie Zoom oder Jitsi.

Von der Nachfrage überrascht

„Mit so einem großen Andrang haben wir gar nicht gerechnet“, sagt Politik-zum-Anfassen-Gründer Gregor Dehmel. „Erst haben wir gedacht, es kämen vielleicht zehn Interessierte.“ Mit Tablet, Smartphone, E-Mails und Messengerdiensten wie WhatsApp kennen sich die meisten schon gut aus. Zoom und Co waren da eher Neuland: „Man kann immer dazu lernen“, sagt Bernd Herzog (68). Und Inge Zingler (71), die privat schon in vier Zoom-Gruppen ist, möchte „einfach dabeibleiben“ und auch selbst als Host zu einer Videokonferenz einladen können. Beide loben, wie freundlich die jungen Freiwilligen die Fragen der Älteren beantwortet hätten, und die jungen Freiwilligen zeigen sich begeistert von der Neugier und dem Wissensdurst der Rentner. Eine Fortsetzung der Zusammenarbeit wird auf beiden Seiten gewünscht.

„Als Seniorinnen und Senioren haben viele von uns eine Hemmschwelle, sich der digitalen Welt zuzuwenden“, sagt Gisela Raabe-Meyer, bei Sis für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Deshalb sei man auf die Suche nach jungen Leuten gegangen, die helfen könnten, digitale Lücken zu schließen. Über das „Netzwerk Bürgermitwirkung - Freiwillig in Hannover“ kam der Kontakt mit dem Verein „Politik zum Anfassen“ zustande, der sonst Demokratie- und Nachhaltigkeitsworkshops in Schulen organisiert und sich laut Dehmel im vergangenen Jahr selbst auf den Weg gemacht hat, seine Arbeit zu digitalisieren.

Wie wird man Host? Wie ändert man den Hintergrund?

An vier Tagen wurde den Senioren Zoom nahe gebracht. Und schnell gab es schon Detailfragen: „Wie kann ich am Whiteboard arbeiten?“ „Wie sehe ich mehr als vier Teilnehmer auf dem Bildschirm?“ und „Wie kann ich meinen Hintergrund ändern?“. Es ging auch um Fragen zum Datenschutz, Cloud-Dienste und Online-Zusammenarbeit via Google. „Gerade einfache Tools nehmen es mit dem Datenschutz leider nicht so genau“, sagt Dehmel. Besonders sensible Inhalte sollte man lieber nicht über Zoom besprechen.

Inge Zingler kann sich noch nicht vorstellen, Grundschüler im Konfliktfall über den Bildschirm zu beraten. „Es geht doch gerade um den persönlichen Kontakt, auf Distanz ist man so anonym.“ Das sieht auch Bernd Herzog ähnlich. „Es ist wichtig, dass man sich in die Augen sieht und im übertragenen Sinne spürt und riecht.“ Andere Streitschlichter finden es sehr wohl eine gute Idee, wenn im Sis-Beratungsraum in der Schule ein Laptop aufgestellt würde und Kinder sich von den Streitschlichtern via Videokonferenz coachen lassen könnten. „Jede Form der Kommunikation ist besser als gar keine“, meint Dehmel. Herzog sagt, wenn die Schulen wieder öffneten, dann würden es in den ersten Wochen vermutlich sowieso erst mal kaum Streitigkeiten geben: „Denn alle freuen sich wieder über soziale Kontakte.“

Von Saskia Döhner