Nach Angaben des Gesundheitsamtes sind mittlerweile zwölf Schüler in der Region mit dem Coronavirus infiziert. Sie verteilen sich auf elf Schulen im gesamten Regionsgebiet. In Hannover sind fünf Schulen betroffen. Drei Verdachtsfälle in Kitas haben sich dagegen nicht bestätigt. Hier gibt es weiterhin nur einen Fall in einer hannoverschen Kirchenkita.