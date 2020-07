Hannover

Jähes Ende eines Ausflugs: Die Polizei Hannover hat einen VW Passat aus dem Verkehr gezogen, der mit diversen, nicht erlaubten Umbauten unterwegs war. Der 37-jährige Besitzer war den Beamten im Rahmen einer Verkehrskontrollaktion am Sonnabend aufgefallen. Die Polizisten der Motorradstaffel stoppten den lilafarbenen Kombi auf der Fössestraße.

Nach Auskunft von Behördensprecherin Antje Heilmann war die Mängelliste lang: „Der Wagen wies unter anderem verdunkelte Rückleuchten, eine dunkel folierte dritte Bremsleuchte und auf LED-Leuchtmittel umgerüstete Scheinwerfer auf“, sagt sie. Die Tuningteile waren allesamt nicht erlaubt beziehungsweise nicht ordnungsgemäß in den Papieren vermerkt.

Betriebserlaubnis durch Umbau erloschen

„Infolgedessen war die Betriebserlaubnis erloschen“, sagt Heilmann weiter. Die Beamten der Motorradstaffel untersagten dem 37-Jährigen noch vor Ort, mit dem im Unstrut-Hainich-Kreis ( Thüringen) zugelassenen Wagen weiterzufahren. Auf Twitter sorgte das Foto der Kontrolle zudem für Erheiterung. Nutzerin @MeikeFriedrich befand, dass allein schon die Wagenfarbe die Untersagung des Weiterfahrens rechtfertige.

Änderungen sind grundsätzlich einzutragen

Autotuning ist in Deutschland mit vielen Fallstricken verbunden. Grundsätzlich müssen Umbauten am Fahrzeug vom Tüv abgenommen werden. Dazu gehören Veränderungen an den Felgen, am Fahrwerk, an der Abgasanlage und an Aerodynamik-Teilen wie etwa Spoilern. Gelegentlich reicht es bei manchen Umbauten aber aus, wenn der Fahrer ein entsprechendes Teilegutachten, eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) oder eine EG-Genehmigung mitführt. Schwarze Rückleuchten wie beim nun gestoppten VW sind grundsätzlich verboten.

Von Peer Hellerling