Welche Schule ist beliebt – und welche nicht? Die Anmeldungen für die fünften Klassen in den weiterführenden Schulen in Hannover sind gelaufen, aber die Stadt Hannover will die Anmeldezahlen nicht nennen. Das führt zu scharfer Kritik bei Eltern und Politikern. Warum ist Hannover ängstlicher als andere Städte?