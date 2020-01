Hannover

Ein Jahr lag das Fürstenhaus Herrenhausen im Dornröschenschlaf – jetzt nehmen Sanierungsfachleute die Räume unter die Lupe. Lieferwagen sind vorgefahren, dicke Schläuche ragen aus den Fenstern im oberen Stockwerk. Die Techniker sollen eine Lösung für das potenziell schädliche Holzschutzmittel im Fürstenhaus suchen, teilt das Sekretariat von Ernst August Erbprinz von Hannover auf Nachfrage der HAZ mit. „Dazu werden aktuell Tests und technische Prüfungen durchgeführt“, heißt es weiter. Dann könne sicher gesagt werden, ob und welche weiteren Arbeiten notwendig seien.

Erbprinz und Frau haben sich im Fürstenhaus sehr wohl gefühlt

Grundsätzlich wünschen sich der Erbprinz und seine Familie eine zeitnahe Lösung. „Schließlich wollen sie so schnell wie möglich zurück ins Fürstenhaus, da sich der Erbprinz und seine Frau dort sehr wohl gefühlt haben“, teilt das Sekretariat des Prinzen mit.

Derzeit wohnt die Welfenfamilie in Kirchrode

Derzeit wohnen der Prinz und seine Familie in einem Haus in Kirchrode. Dorthin sind sie Anfang 2019 Hals über Kopf gezogen, weil im Fürstenhaus Herrenhausen ein möglicherweise für Schwangere und kleine Kinder gesundheitsschädliches Holzschutzmittel nachgewiesen wurde. Damals war die Ehefrau des Prinzen, Ekaterina, mit ihrem zweiten Kind schwanger, Tochter Elisabeth war ein paar Monate alt. Das Holzschutzmittel wurde offenbar bei einer Sanierung des Fürstenhauses vor einigen Jahrzehnten verwendet.

So schnell wie möglich zurück nach Herrenhausen

Dass sich die Welfenfamilie in Herrenhausen wohl fühlte, war durchaus erkennbar. Mutter Ekaterina schlenderte mit Kinderwagen unbeschwert durch den Georgengarten, der Prinz pflegte in seinem Viertel einen lässigen Kleidungsstil mit Jeans und Freizeithemd. Jetzt soll es so schnell wie möglich zurück zum Familienidyll gehen.

Von Andreas Schinkel