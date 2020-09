Hannover

Nach rund 48 Stunden hinter Schloss und Riegel ist Ernst August Prinz von Hannover wieder auf freiem Fuß. Das Landesgericht im österreichischen Wels hat sich dagegen entschieden, den 66-Jährigen in Untersuchungshaft zu nehmen. Ernst August kommt damit unter „Anwendung gelinder Mittel“ frei, wie es im österreichischen Justizjargon heißt. Er muss sich allerdings an bestimmte Auflagen halten. Die Staatsanwaltschaft, die die 14-tätige Untersuchungshaft beantragt hatte, will gegen diese Entscheidung keine Rechtsmittel einlegen.

Obwohl der Welfenchef nicht mehr hinter Gittern sitzt, markiert dessen jüngster Eklat den Tiefpunkt in der mehr als 1200-jährigen Geschichte von Europas ältestem Adelsgeschlecht.

Anzeige

Die Justizanstalt Wels: Hier wurde Ernst August von Hannover nach seiner Festnahme inhaftiert. Quelle: Justizministerium Österreich

Weitere HAZ+ Artikel

Fisch und Reis im Gefängnis

Der 66-Jährige war am Montag im oberösterreichischen Grünau von der Polizei festgenommen worden. Der Vorwurf: Widerstand gegen die Staatsgewalt, gefährliche Drohung und versuchte Nötigung. Er soll Angestellten damit gedroht haben, ihnen einen Schlägertrupp zu schicken. Außerdem soll er mit einem Verkehrsschild ein Fenster eingeschlagen haben.

Zur Galerie Bilder aus dem Leben des Welfenchefs

Die Beamten, die seine Jagdhütte in Grünau umstellten, brachten ihn in die Welser „Justizanstalt“, wie Gefängnisse in Österreich heißen. Diese liegt rund 45 Autominuten von Ernst Augusts Domizil entfernt. Rund 160 Insassen leben dort. Der gastronomische Standard bleibt deutlich hinter dem der monegassischen Haute Cuisine zurück; am Dienstag etwa stand „Fisch natur mit Reis und Salat“ auf dem Speiseplan der Häftlinge.

Erbaut wurde das Gefängnis um 1900 unter der Ägide von Kaiser Franz Joseph – eben jenem Monarchen also, der Ernst Augusts Ururgroßvater 1866 Asyl in Österreich gewährte. Seit Hannovers letzter König Georg V. nach dem verlorenen Krieg gegen die Preußen im österreichischen Gmunden unterkam, sind die Welfen der Region verbunden. Ausweisen kann Österreich Ernst August nicht, da er auch die österreichische Staatsbürgerschaft hat.

Zu den Auflagen, die das Gericht verhängt hat, gehört, dass Ernst August sich an einem bestimmten Ort aufhalten muss. Er darf keinen Kontakt zu den mutmaßlichen Opfern herstellen – und er muss sich auch von mutmaßlichen Tatort im Almtal fern halten.

Gerüchte in Grünau

Im 2000-Seelen-Ort Grünau, wo er zurückgezogen und getrennt von seiner Ehefrau Caroline von Monaco lebt, hielten die Einwohner lange zu ihm. Die Welfen haben dort viel Land und waren über Jahrzehnte wichtige Arbeitgeber. Nach seinen jüngsten Eskapaden aber hebt dort ein großes Tuscheln an. „’S hoat scho öfter woas gegeben“, raunt eine Nachbarin, wenn man sie nach den Vorgängen um das Anwesen des Welfenchefs fragt.

Im Juli wurde Ernst August nach einem mutmaßlichen Angriff auf Polizisten kurzzeitig in eine Psychiatrie eingewiesen. Seine Jagdwaffen nahmen die Beamten ihm ab. Danach soll er Polizisten im nahen Revier Scharnstein telefonisch belästigt und sogar mit einem Baseballschläger bedroht haben. Seine Angestellten, so erzählt man in Grünau, hätten bis auf wenige Ausnahmen längst das Weite gesucht.

Wie es mit dem Welfenchef, den nahe Angehörige als „objektiv krank“ bezeichnen, langfristig weitergeht, ist offen. Sein Sohn, Ernst August Erbprinz von Hannover, äußert sich zu Familienangelegenheiten nicht, die Anwälte des Seniors gaben der HAZ gegenüber zunächst keine Stellungnahme ab. Es steht zu erwarten, dass das Drama um den Welfenchef noch nicht beim letzten Akt angekommen ist.

Von Simon Benne