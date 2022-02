Hannover

Im vergangenen Sommer hat die Leibniz-Uni den Aufenthalt im Welfengarten nachts untersagt. Die Sperrung zwischen 22 und 5 Uhr dauert bisher noch an, doch ab 1. April will die Uni den Park wieder durchgängig öffnen. Fußgänger und Radfahrer durften sich auf den Wegen in der Grünanlage, die der Uni gehören, grundsätzlich auch nachts aufhalten. „Wir setzen jetzt darauf, dass alle den Park nutzenden Personen respektvoll mit diesem Stück Natur umgehen und Rücksicht auf die Interessen anderer Nutzerinnen und Nutzer sowie die Bedürfnisse der Anwohnenden nehmen“, sagt Uni-Sprecherin Mechtild von Münchhausen.

Lärm und Müll stören die Anwohner

Die Uni hatte sich damals zu dem Schritt entschlossen, weil sich vor allem an Wochenenden teils Hunderte Feiernde im Welfengarten trafen. Laute Musik aus Boxen, alkoholisierte Gruppen, Glasscherben und Berge von Müll nervten zahlreiche Bewohner der Nordstadt. Anwohner beklagten neben Lärm außerdem Vandalismus wie zerstörte Fensterscheiben oder Mülleimer. Auch an die damals geltenden Corona-Regeln hielt sich ein Teil des Partyvolks nicht. Mehrmals musste die Polizei einschreiten und die Grünfläche räumen.

Nun bleibt abzuwarten, wie sich die Situation bei steigenden Temperaturen dieses Jahr entwickelt. Immerhin stehen weitgehende Lockerungen der Einschränkungen durch Corona in Aussicht, auch Clubs und Diskotheken werden wieder öffnen.

Wohnstraßen statt Welfengarten?

Im Bezirksrat Nord wollte die CDU-Fraktion nun von der Stadtverwaltung wissen, ob sie sich auf die neue Saison vorbereitet hat. Marco Dunkel fragte nach, ob sich nach der Sperrung des Welfengartens junge Besucher anderswo getroffen haben. Stadtbezirksmanager Stefan Kaczmarek berichtete, dass die Polizei tatsächlich eine Verlagerung von einigen Gruppen in Wohnstraßen der Nordstadt in Uni-Nähe beobachtet hat.

Ein Ort, wo sich auch jetzt in den Wintermonaten Heranwachsende treffen, sei der Kiosk „Im Moore“. Die Polizei weiß das auch deshalb, weil regelmäßig Beschwerden von Anwohnern eingehen. Im Sommer und Herbst waren manche Feiernde an die Dornröschenbrücke und in den Georgengarten ausgewichen.

„Wer sagt denn, dass sich Zustände wie im vergangenen Jahr nicht wiederholen?“, fragt Dunkel. Im Welfengarten habe die Uni ihr Gelände bewusst der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, erläutert Kaczmarek. „Aber sie muss im Zweifel ihr Hausrecht ausüben, wenn das Verhalten von Besuchern dort zulasten anderer geht.“ Die Grenzen des tolerierbaren Verhaltens lege das Ordnungsrecht fest. Die Uni sei zwar eine Einrichtung des Landes, ergänzt SPD-Fraktionschef Sven Abend. „Aber ihre Grundstücke sind nicht öffentlich, sondern eher wie ein Privatgelände zu betrachten.“

Wo gibt es Platz für Feiernde?

Marco Dunkel, selbst erst Mitte 20, geht es aber auch um Alternativen zum Welfengarten. „Weist die Verwaltung im Frühjahr Flächen außerhalb der direkten Wohngebiete aus, wenn sich wieder größere Gruppen jungen Menschen abends draußen versammeln?“ Geplant hat die Stadt das offenbar nicht. „Solch eine Ausweisung ist im Baurecht nicht vorgesehen. Öffentliche Räume stehen jedem zur Verfügung“, erklärt Kaczmarek.

Aber der Stadtbezirksmanager weist auf ein Projekt der Initiative Hannover Voids hin, die 2021 die Fläche unter dem Bremer Damm für Aktionen genutzt hat. Zu der Gruppe gehören Studierende der Landschaftsarchitektur und Architektur, die mit ihrer Initiative ausprobieren wollten, ob sich solche Orte etablieren lassen. „Ich habe das Projekt selbst erlebt. Da fühlt sich tatsächlich niemand gestört“, erzählt Dunkel.

