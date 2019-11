Hannover

Sie kommen regelmäßig bei großen Demonstrationen oder Risikofußballspielen zum Einsatz, sind aber auch in der Eilenriede oder in Kleingartenanlagen auf Streife unterwegs: die 32 Pferde und die dazugehörigen Beamtinnen und Beamten der Reiterstaffel der Polizei Hannover. Jetzt müssen die Tiere und ihre Reiter Hannover verlassen. Nach HAZ-Informationen soll die Reiterstaffel im kommenden Jahr Hannover verlassen und in Celle ihr Quartier aufschlagen. Grund für die Maßnahme: Die 140 Jahre alten Ställe am Welfenplatz müssen umgebaut werden. Ob und wann die Reiter wieder in die niedersächsische Landeshauptstadt zurückkehren können, dazu äußert sich die Behörde nicht.

Die Reiterstaffel der Polizei Hannover im Einsatz. Quelle: Peer Hellerling

Details zum Umzug sind bisher nicht bekannt

Die Polizeidirektion Hannover äußert sich derzeit überhaupt nicht zu den bevorstehenden Umzugsplänen. Eine vor mehr als fünf Wochen gestellte Anfrage ließ die Behörde bislang unbeantwortet. Deshalb ist weder klar, wann und wie der Umzug über die Bühne gebracht werden soll. Auch ist offen, wie künftige Einsätze, bei denen die Reiterstaffel benötigt wird, ablaufen sollen und mit wie viel Mehraufwand und Kosten die Behörde rechnet.

Was passiert mit der Hundestaffel?

Die Reiterstaffel der Polizeidirektion Hannover ist mit 32 Pferden, 39 Beamten und sechs Pferdepflegern eine der größten in Deutschland. Sie wurde am 1. Juli 1920 gegründet. In Niedersachsen gibt es nur noch in Braunschweig eine Reiterstaffel. Sie ist mit 19 Pferden und 22 Beamten deutlich kleiner als die in Hannover. Unklar ist auch, was mit der Hundestaffel geschieht, die ebenfalls in den Räumen am Welfenplatz untergebracht ist.

