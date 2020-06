Hannover

2015 hat die Stadt Hannover den Deutschen Expo-Pavillon für 5,7 Millionen Euro gekauft, um dort in der Hochzeit der Flüchtlingsbewegung Menschen unterzubringen. Seit 2016 aber steht der Großteil des prunkvoll geschwungenen Glasbauwerks an der Expo-Plaza leer. Jetzt will die Liegenschaftsverwaltung einen Käufer suchen.

Noch keine Interessenten

Dem Vernehmen nach gibt es noch keine Interessenten, geschweige denn Kaufverhandlungen. Zunächst hat die Bauverwaltung den Auftrag, die rechtlichen Bestimmungen so zu ändern, dass der neue Eigentümer keine unerwünschten Nutzungen in dem Gebäude ansiedelt. Weil das Areal als sogenanntes Kerngebiet ausgewiesen ist, wäre dort vieles möglich. Etwa Einzelhandel im Erdgeschoss, Spielhallen oder sogar Bordelle im gesamten Gebäude – auch wenn sich die transparente Glasfassade für solche Nutzungen wenig eignen dürften.

Anzeige

Das war 2015: Der Deutsche Pavillon als Flüchtlings-Erstaufnahme. Quelle: HAZ (Archiv)

Weitere HAZ+ Artikel

Am Mittwoch hat der Bauausschuss des Rates die Änderung des Bebauungsplans auf den Weg gebracht, die all solche Nutzungen ausschließen soll. Zugleich äußert SPD-Fraktionschef Lars Kelich Bedenken, das Bauwerk mit inzwischen stadtgeschichtlicher Bedeutung aus der Hand zu geben. „Es liegt kein Denkmalschutz auf dem Deutschen Pavillon, ein Erwerber könnte ihn abreißen“, sagt Kelich. Deshalb müsse geprüft werden, ob das Bauwerk nicht „im städtischen Einflussbereich bleiben“ könne.

Hanova ist nicht abgeneigt

Dafür würden sich nur drei Gesellschaften anbieten: die Stadt-Tochter Hanova-Gewerbe sowie deren zwei Tochtergesellschaften Expo-Grund und Union-Boden. Die eine betreibt die Vermarktung des Expo-Areals, die andere Parkhäuser und andere Gewerbekomplexe. Geschäftsführer der gesamten Konstruktion ist Karsten Klaus. Der will sich auf Anfrage nicht festlegen. „Wenn der Deutsche Pavillon auf den Markt kommt, würden wir uns damit beschäftigen“, sagt er.

Da war Expo-Stimmung: Blick auf den damaligen Robert-Schuman-Platz, links der Pavillon von Frankreich, rechts der Pavillon von Deutschland, hinten links die Post-Box Quelle: HAZ (Archiv)

Das Gebäude, größter Nationenpavillon zur bisher einzigen Weltausstellung auf deutschem Boden, war von dem Schwimmbadkönig Josef Wund geplant und finanziert worden. Er soll umgerechnet rund 60 Millionen Euro dafür ausgegeben haben, die Expo-Gesellschaft zahlte ihm für die 153-tägige Nutzung rund 39 Millionen Euro Miete. Die Büroareale im Haus sind vermietet. Immer wieder gab es Großveranstaltungen in der Halle, etwa von der Telekom und Autoherstellern sowie Messeeröffnungen. Zusammen mit den 5,5 Millionen Euro Weiterverkaufspreis an die Stadt Hannover dürfte sich das Invest für den 2017 gestorbenen Wund gerechnet haben.

Brandschutzvorschriften verhindern Großveranstaltungen

Seit Jahren aber gibt es Probleme mit Nutzungen. Seit dem Jahr 2000 haben sich die Brandschutzvorschriften stark verschärft, Großveranstaltungen wären nur nach teuren Investitionen darstellbar. Deshalb steht auch die große Black Box im Inneren leer, die sechs Meter unter den Boden reicht. Hanova-Chef Klaus hält das Gebäude trotzdem für eine „tolle Immobilie, für die viele Nutzungen denkbar wären“.

Die Black Box im Inneren des Deutschen Pavillons – hier ein Bild aus Expo-Tagen. Quelle: HAZ (Archiv)

Zu erwarten ist aber, dass die Stadt nach der Änderung des Bebauungsplans ein sogenanntes Interessenbekundungsverfahren startet, an dem sich Investoren beteiligen könnten. Ein Verkaufserlös käme der Stadt gelegen. Wegen der Sonderausgaben in der Corona-Krise schliddert sie in ein millionenschweres Haushaltsloch.

Lesen Sie auch

Von Conrad von Meding