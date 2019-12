Hannover

Als sie wieder anfuhr, verdunkelte sich kurz der Himmel über dem Hauptbahnhof, so groß waren die Rauch- und Qualmwolken. Dutzende Freunde historischer Bahnen und Eltern mit kleinen Kindern hatten am Sonntag die Ankunft der restaurierten Weltkriegslok 52 8038 erwartet – und wurden nicht enttäuscht.

Dampflok 52 8038 hat zwei Minuten Aufenthalt

Mit Fauchen, Schieben und Stöhnen bahnte sich der unter Feuer stehende Stahlkoloss den Weg in den Bahnhof. Zwei Minuten Aufenthalt hat die Deutsche Bahn dem Relikt am Sonntagmorgen ab 9.06 Uhr eingeräumt, aber das reicht den Besuchern für Hunderte von Fotos.

Zweite Gelegenheit am Sonntagabend

Den Rückweg tritt der Nostalgiezug um 15.45 Uhr in Goslar an –und entlang der Route ergeben sich weitere Fotogelegenheiten. Die Halte sind für 18.15 Uhr ( Hildesheim), 18.50 Uhr ( Sarstedt), 19.22 Uhr ( Hauptbahnhof Hannover, Gleis 8), 19.57 Uhr ( Wunstorf) und 20.08 Uhr (Haste) vorgesehen, Ankunftszeit in Stadthagen-West soll 20.31 Uhr sein. Entlang der Strecke ist es dann allerdings schon lange dunkel.

Väter mit Kindern am Bahnsteig

Thomas Gebke ist mit Sohn Julian (7) extra aus Pattensen angereist. Das frühe Aufstehen war kein Problem: „Heute lockte ja auch schon das erste Türchen im Adventskalender“, sagt Vater Gebke, der zu Hause eine Modelleisenbahn hat und den Sohn an der Faszination teilhaben lassen will.

Bei Max Bensch ist es umgekehrt. „Zum Eisenbahnfan bin ich eigentlich erst durch die Kinder geworden“, sagt er. Und so ist er mit Jani (4) und Lean (2) aus der Calenberger Neustadt zu Hauptbahnhof gekommen, um das Spektakel zu bewundern.

Seltene Weltkriegslok

„So etwas bekommt man ja nicht so oft vor die Linse“, sagt auch Markus Herrmann aus Garbsen, der sich mit seiner Kamera in Schnappschussposition bringt. Ein Trainspotter aus Ricklingen berichtet, dass die 52er-Baureihe seltener sei als die 50er.

Ehrenamtliche in Stadthagen restaurieren Lok

Ein Kreis von Nostalgiezug-Enthusiasten in Stadthagen hat die Weltkriegslok in mühevoller Kleinarbeit restauriert. Die angehängten DDR-Waggons gab es mit dazu. An diesem Sonntag ist der Zug unterwegs von Stadthagen über Hannover zum Weihnachtsmarkt nach Goslar. Bei der Abfahrt lässt eine riesige Wolke aus weißem Wasserdampf und dunkelgrauem Ruß erahnen, wie die Luftverhältnisse rund um den Bahnhof bis vor einigen Jahrzehnten waren. Kurios: In Wunstorf hat es in der vergangenen Woche einen Feuerwehreinsatz gegeben, weil Anlieger einen Brand im Bahnhof meldeten – es war dann aber nur eine historische Dampflok. So ein Ereignis ist nach bisheriger Kenntnis am Sonntag ausgeblieben.

