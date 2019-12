Hannover

Die US-Weltraumbehörde Nasa hat jetzt 13 Forscher aus Hannover für ihre besonderen Leistungen innerhalb einer Satellitenmission ausgezeichnet. Die Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik und dem Institut für Gravitationsphysik der Leibniz Universität Hannover haben ein Laserinstrument entwickelt, das ausgesprochen erfolgreich an Bord des Satelliten-Tandems Grace-Follow-On arbeitet.

Satelliten beobachten Klimawandel

Die beiden Satelliten umrunden die Erde rund 490 Kilometer über ihrer Oberfläche. Sie folgen einander in einer Entfernung von 220 Kilometern. Das hochpräzise Instrument vermisst im All Abstandsänderungen zwischen den beiden Satelliten, die beim wiederholten Überfliegen durch winzige Veränderungen im Schwerefeld der Erde entstehen. Wenn die Forscher im Laufe von Monaten Abweichungen registrieren, können sie damit Vorgänge wie das Abschmelzen von Eismassen in Grönland und der Antarktis, steigende Meeresspiegel, veränderte Grundwasserspiegel, Dürren und Überflutungen nachweisen.

Lasertechnik stammt aus Hannover

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung von der Nasa“, sagt Professor Gerhard Heinzel, Leiter der Gruppe Weltrauminterferometrie am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik Hannover. „Der großartige Erfolg des Laserinstruments ist auch der hervorragenden Zusammenarbeit im deutschen Team aus Forschungs- und Industriepartnern zu verdanken.“

Das Laserinstrument ist eine Kooperation zwischen Nasa und Partnern, auf deutscher Seite unter Leitung des Max-Planck-Instituts in Hannover. Das Konzept des Instruments, seine Prototypen und die technischen Spezifikationen kommen aus Hannover. Die gesamte Mission Grace-Follow-On ist ein Projekt der Nasa und deutscher Partner unter Federführung des Deutschen Geo-Forschungszentrums.

Von Bärbel Hilbig