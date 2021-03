Hannover

Welche Therapieansätze für Tinnitus gibt es? Woran können Eltern erkennen, ob ihr Kind eine Hörbeeinträchtigung hat? Mit welchen Techniken und Taktiken können schwerhörige Menschen besser kommunizieren? Zum Welttag des Hörens am heutigen 3. März lädt das Netzwerk der Hörregion Hannover zu einer digitalen Infoveranstaltung rund um die Themen Hörgesundheit, Inklusion und Teilhabe ein. Kurze Vorträge stellen neue Entwicklungen vor und vermitteln in Einzelforen alltagspraktische Tipps. Die Teilnahme an der Videokonferenz ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Auf der Seite www.hörregion-hannover.de findet sich der Internetlink zum Einloggen in die Veranstaltung.

Von Conrad von Meding