Der Immobilieneigentümerverein Haus und Grund hat vor der Stichwahl 7000 Wahlaufrufe an seine Mitglieder verschickt. Tenor: Die Politik der Grünen läuft den Interessen von Eigentümern zuwider. In der Kommunalpolitik kommt die indirekte Wahlempfehlung für den CDU-Kandidaten Eckhard Scholz zum Teil nicht gut an.