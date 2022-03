Hannover

Eine so spektakuläre Wendung gibt es sonst nur in Seifenopern: Im Streit um die Marienburg hat Welfenchef Ernst August von Hannover seine Klage gegen den eigenen Sohn überraschend zurückgezogen. Der Junior zeigt sich am Donnerstagabend erfreut über den Sinneswandel des Seniors: „Ich begrüße seine Entscheidung und die Einsicht in die Tatsache, dass seine Klage aussichtslos war“, sagt der 38-Jährige.

Er zog seine Klage gegen den Sohn überraschend zurück: Ernst August von Hannover senior. Quelle: Jochen Lübke/dpa (Archiv)

Der 68-jährige Ernst August hatte seinen gleichnamigen Sohn gemeinsam mit der unter seiner Ägide gegründeten EAH BetreibungsgmbH Salzburg verklagt. Er forderte wegen „groben Undanks“ nicht nur die Marienburg zurück, die er seinem Erstgeborenen 2004 geschenkt hatte, sondern auch Kunstschätzen wie die Kutschen im Historischen Museum Hannover.

Ernst August will „außergerichtliche Lösung“

Kurz vor Beginn des Verfahrens vor dem Landgericht Hannover am Donnerstag hatte der skandalumwitterte 68-Jährige die Klage dann jedoch überraschend zurückgezogen; er setze nun auf „eine außergerichtliche familiäre Lösung des Konfliktes“. Übrig bleibt damit allerdings noch die EAH als Klägerin gegen den jungen Erbprinzen.

Im Zentrum des Familienstreits: Die Marienburg bei Pattensen gilt als Norddeutschlands einziges Königsschloss. Quelle: Rainer Dröse

Der Vater hatte verschiedene Forderungen – unter anderem den Anspruch auf die Marienburg – an diese GmbH verkauft. Offenbar ist es jedoch inzwischen zu Differenzen zwischen Ernst August senior und seinem Salzburger Anwalt Malte Berlin gekommen, der als Geschäftsführer der EAH fungiert. „Herrn Dr. Berlin hat mein Vater schon vor Monaten das Mandat entzogen“, teilt Ernst August junior mit. Die „Welfen Privatstiftung“, die hinter der GmbH stehe, werde ebenfalls von Malte Berlin „sowie zwei weiteren familienfremden Vorständen“ geführt.

Ernst August senior geht auf Distanz zu ihm: Der Salzburger Rechtsanwalt Dr. Malte Berlin im Schwurgerichtssaal des Landgerichts Hannover. Quelle: Rainer Droese

Gleichwohl kamen bei der Verhandlung am Donnerstag noch einmal diverse Vorwürfe auf den Tisch, die der Vater und seine Anwälte in Vorfeld gegen den Sohn erhoben hatten. So hieß es, der Junior sei mitschuldig daran, dass der Vater im vergangenen Jahr zeitweilig seinen Wohnsitz in österreichischen Grünau verlassen musste. Der Sohn habe nämlich gegenüber der österreichischen Staatsanwaltschaft den Eindruck erweckt, dass vom Vater eine Gefahr ausgehe.

Großes Interesse: Vor dem Landgericht begann der Welfenprozess. Quelle: Rainer Droese

Ließ der Sohn den Vater finanziell hängen?

Ernst August war dort festgenommen worden, nachdem er Polizisten und ein Verwalterpaar angegriffen hatte. Ein Gericht hatte ihm aufgebrummt, dass er sich seinem Domizil nicht mehr nähern durfte. Im Landgericht Hannover gab Richter Stefan Heuer allerdings zu verstehen, dass der Vater sich dies durch sein eigenes Verhalten zuzuschreiben habe.

Ernst August senior und seine Anwälte hatten vor Verfahrensbeginn außerdem moniert, dass der Sohn dem Vater finanziell nicht aus der Klemme geholfen habe, als dieser nach seinen Attacken einen Bußgeldbescheid über 40 000 Euro bekam. Obwohl dem Vater Gefängnis drohte, weil er die Summe nicht bezahlen konnte, sei der Sohn nicht eingesprungen. Offenbar ist der Welfenchef chronisch klamm. EAH-Anwalt Volker Römermann sagte im Schwurgerichtssaal, dass der Senior „deutlich über die Verhältnisse“ gelebt habe.

Er führt das Verfahren: Richter Stefan Heuer. Quelle: Rainer Droese

Das Verfahren wird am 3. Juni fortgesetzt. EAH-Anwalt Römermann hat angekündigt, Ernst August senior als Zeugen zu benennen. Bisher war dies nicht möglich, weil er ja als Kläger aufgetreten war. Wird der gesundheitlich angeschlagene 68-Jährige also der EAH, von der er sich mittlerweile distanziert, als Zeuge dienlich sein, um seinem eigenen Sohn die Marienburg wegzunehmen? Die Volten, die dieses Familiendrama bereit hält, werden immer bizarrer.

„Der Urteilsverkündung sehe ich zuversichtlich entgegen“, erklärt Ernst August junior gelassen. „Im bisherigen Verhandlungsverlauf hat sich gezeigt, dass die Klageschrift keine rechtliche Grundlage hat.“ Tatsächlich hatte Richter Heuer beim Verhandlungsauftakt durchblicken lassen, dass er nirgends „groben Undank“ erkennen könne. „Wir würden die Klage abweisen“, signalisierte er.