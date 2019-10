In rund einer Woche sind Hannovers Bürger aufgerufen, einen neuen Oberbürgermeister zu wählen. In einer repräsentativen HAZ-Umfrage hat das Forsa-Institut ermittelt, wie die politische Stimmung in der Stadt ist. Dabei kam heraus: Viele Wähler sind noch unentschlossen – und mancher kennt noch nicht einmal den Wahltermin.