Weniger Besucher bei Kinderkulturbörse in Hannover

Hannover

Theater, Clowns, Kinderlieder, dazu Zauberkünstler und Artisten – 50 professionelle Theatergruppen aus ganz Deutschland, die sich auf Kultur für Kinder spezialisiert haben, trafen sich zu einer zweitägigen Messe im Pavillon. Neben Aufführungen ist der Zweck der Kinderkulturbörse die Vermittlung der Darsteller für Engagements. Rund 200 berufliche Vertreter von Kultureinrichtungen waren angereist. Aus den 37 Vorführungen und 40 Ausstellständen suchten sie diejenigen Shows aus, die später auch an anderen Orten gebucht werden, Unter anderem waren Vertreter für das „Kindertheater des Monats“ aus Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein auf der Messe unterwegs.

Ein Drittel weniger Besucher

Doch die Sorge vor einer Ausbreitung des Coronavirus hinterließ auch bei der Kinderkulturmesse Spuren. In diesem Jahr seien rund ein Drittel Menschen weniger angereist als gewohnt, berichtet Organisator Claudius Beck. Die gebuchten Schauspieler waren alle erschienen, es fehlte allerdings an Publikum. So hatten mehrere Schulklassen den Ausflug in den Pavillon ausfallen lassen. Insgesamt kam die Kulturbörse nach Angaben der Veranstalter in diesem Jahr auf 650 Besucher.

Von Annika Eichstädt