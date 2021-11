Weniger Biontech für Impfteams in Hannover: „Heilloses Chaos“

Hannover

Eine Rettungssanitäterin aus Hannover ist sauer: Am Freitag hatte Gesundheitsminister Jens Spahn angekündigt, die Lieferungen für den Impfstoff von Biontech zu beschränken. Der Grund: Mehr als 90 Prozent der Arztpraxen bestellen nach Angaben des Gesundheitsministeriums das Präparat aus Mainz, wodurch große Mengen des Impfstoffs von Moderna zu verfallen drohen. Eine Rettungssanitäterin, die für ihr Impfteam die Termine organisiert, stellt Spahns Vorstoß vor große Herausforderungen: „Meine Planungen sind größtenteils hinfällig.“

Kein Moderna für unter 30-Jährige und Schwangere

Seit zwei Wochen organisiere sie die kommenden Monate, damit möglichst viele Menschen ohne lange Wartezeiten geimpft werden können. Dass sie dann aber – wie so viele andere Ärzte in Deutschland – am Freitagabend gegen 18 Uhr per Mail von der Einschränkung für Biontech erfährt, empfindet sie als „eine Unverschämtheit“.

Die meisten Ärzte hätten diese Mail sicher erst am Montag gelesen – also an dem Tag, an dem die neuen Impfdosen bestellt werden müssen. „Ich kann jeden Hausarzt verstehen, der sagt: Ich habe da keine Lust mehr drauf“, erklärt die Rettungssanitäterin.

Sie betont, dass grundsätzlich nichts gegen Moderna als Impfstoff spreche. Nun aber beide Stoffe zu verimpfen, werfe bestehende Pläne durcheinander. „Wir haben uns für Biontech entschieden, weil es für alle geeignet ist“, sagt sie. „Wir können Moderna nicht an unter 30-Jährige oder Schwangere verimpfen.“

Im November hatte die Ständige Impfkommission (Stiko) empfohlen, Moderna nur noch über 30-Jährigen zu verabreichen. Grund dafür war häufigeres Auftreten von Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen bei Menschen unter 30 Jahren, die mit Moderna geimpft wurden. Auch Schwangere sollen sicherheitshalber kein Moderna mehr bekommen.

2300 Impftermine müssen neu geprüft werden

Die Sanitäterin muss zudem in ihrer Planung berücksichtigen, welche Impfungen der Patient bereits bekommen hat. Es sei unklar, welche Folgen eine Dritt-Impfung mit Moderna haben könnte, wenn bereits die ersten beiden Impfungen durch Astrazeneca und Biontech gekreuzt waren.

Bis Ende Januar sind etwa 2300 Impfungen für ihr Team geplant. Termine, die sie nun überprüfen muss. Wer von den Personen könnte Moderna bekommen, für wen muss es Biontech sein? „Das sorgt für heilloses Chaos – und macht mich total sauer.“

Spahns Vorhaben könnte noch kippen

Außerdem sorgt sie sich um mögliche Absagen, wenn die Menschen mit Moderna geimpft werden sollen. Sie arbeitete mehrere Monate in einem Impfzentrum, hat dort die Diskussionen mit den Patienten mitbekommen, die Astrazeneca verweigerten.

Ihre Hoffnung liegt nun bei der Gesundheitsministerkonferenz. Die Länderminister könnten Spahns Vorhaben verhindern – oder zumindest abschwächen. Etwa, indem die Bestellmenge vorerst auf 20 Dosen statt fünf begrenzt wird.

Von Julia Haller