Die Kosten für den Bau neuer Wohnungen steigen, unter anderem durch vorgeschriebene Parkplatzanlagen und Tiefgaragen – das soll sich ändern. Die Stadtverwaltung reduziert die Zahl der vorgeschriebenen Parkplätze für Wohnungsneubauten. Der Bauausschuss hat dem Vorhaben am Mittwoch zugestimmt. Die Satzung könnte in drei bis vier Wochen inkraft treten, wenn auch der Rat sein Plazet gegeben hat.

Regelungen gelten auch für laufende Bauanträge

„Die neuen Regelungen gelten auch für alle Bauanträge, die noch nicht genehmigt wurden“, sagte Baudezernent Uwe Bodemann im Ausschuss. So können die Vorhaben auf Hannovers größtem Neubaugebiet am südlichen Kronsberg bereits von den reduzierten Stellplatzvorgaben profitieren. „Und selbst bei genehmigten Bauvorhaben können die Genehmigungen zurückgezogen werden, um die Zahl der Stellplätze anzupassen“, fügte Bodemann hinzu. Nicht durchsetzen konnte sich die CDU mit ihrer Idee, auch für Gewerbebauten die Stellplatzvorgaben neu zu regeln.

Eigentlich hatte die Ratspolitik den neuen Vorgaben bereits zugestimmt, doch ein neuer Erlass des Landes machte es nötig, die Satzung noch einmal zu überarbeiten. Auch das Land erkannte, dass die bisherige Regelung, pro Wohneinheit einen Parkplatz einzuplanen, nicht mehr zeitgemäß ist. In großen Städten mit gut ausgebauten Radwegen sowie Bus-und Stadtbahnanschlüssen verzichten immer mehr Bewohner auf eigene Fahrzeuge. Mit dem neuen Erlass ermöglichte das Land den Kommunen, eigene flexible Lösungen für Stellplatzvorschriften zu finden.

Drei Zonen mit unterschiedlichen Vorgaben

In Hannover wird das Stadtgebiet jetzt in drei Zonen mit verschiedenen Parkplatzvorgaben unterteilt. Im Zentrum mit seinen hohen Grundstückspreisen und dem dichten Nahverkehrsnetz halbiert sich künftig die Stellplatzzahl: Für jede neue Wohnung ist rechnerisch nur noch ein halber Parkplatz nötig. Zu dieser Zone A zählen die Stadtteile Mitte und Oststadt. Den Stadtkern umgibt eine weitere Zone, in der ein Nachweis von 0,6 Stellplätzen pro Wohnung zu erbringen ist. Zu diesem inneren Ring (Zone B) gehören Stadtteile wie Nordstadt, Linden und List. Im äußeren Ring (Zone C) müssen Bauherrn 0,8 Stellplätze pro Wohnung einplanen.

Diese Vorgaben können sogar noch unterschritten werden, wenn das neue Wohnhaus gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden ist, Carsharing vorhanden oder zugesichert wird und sichere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geschaffen werden. „Dadurch werden Anreize für eine Mobilitätswende geschaffen“, sagt Grünen-Baupolitikerin Elisabeth Clausen-Muradian im Ausschuss.

SPD : Wie ein Förderprogramm

Die SPD sieht vor allem Kostenvorteile für den Wohnungsbau. „Das ist wie ein indirektes Förderprogramm“, sagt SPD-Fraktionschef Lars Kelich. Die CDU wünscht sich, dass die Vorgaben auf Bürogebäude übertragen werden sollen, 0,5 Stellplätze für den Innenstadtbereich, 0,8 für die Randbereiche. Die FDP widerspricht. „Es kommt nicht auf die Lage, sondern die Art eines Gewerbes an“, sagt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. So bräuchten ambulante Pflegedienste deutlich mehr Parkplätze als übliche Büros.

