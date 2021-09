Hannover

Keine ausufernden Klausurtagungen, keine Fraktionspartys, keine Geschenke an Dritte – der neue Rat muss sich künftig an strengere Regeln beim Ausgeben von Steuermitteln halten. Die neuen Vorschriften hat der alte Rat kürzlich in seiner letzten Sitzung beschlossen. Beim Bund der Steuerzahler kommt das gut an. „Die neu auferlegten Regeln schaffen mehr Sicherheit und Verbindlichkeit im Umgang mit den Fraktionszuwendungen“, sagt Jan Vermöhlen, Haushaltsreferent beim Bund der Steuerzahler Niedersachsen-Bremen.

27.000 Euro für Klausurtagung

Die neue Strenge rührt daher, dass Anfang des Jahres der Landesrechnungshof den laxen Umgang mancher Fraktionen mit städtischen Fördermitteln kritisiert hat. So hatte die SPD-Ratsfraktion 27.000 Euro für eine Klausurtagung ausgegeben. Andere Fraktionen genehmigten sich regelmäßig alkoholische Getränke und feierten. Der Bund der Steuerzahler hatte damals ebenfalls seine Stimme erhoben und zu mehr Disziplin aufgerufen. Eine Arbeitsgruppe des Rates hat daraufhin neue Vorschriften für den Umgang mit Fördermitteln erarbeitet.

Sind die Mittel zu hoch angesetzt?

Haushaltsreferent Vermöhlen begrüßt, dass es nun eine „klare Liste mit Aufgaben und Ausgaben“ gebe, die aus Fraktionsmitteln finanziert werden dürfen. Jedoch fragt er sich, warum der Rat nicht regelmäßig ermitteln lasse, wie viel Geld die Fraktionen eigentlich benötigen. „Die Arbeitsgruppe des Rates verweist lediglich darauf, dass die Bedarfsermittlung aus dem Jahr 1992 ,auskömmlich’ sei“, wundert sich Vermöhlen. Die Tatsache aber, dass nicht ausgegebene Fördermittel in der Vergangenheit häufig ins nächste Jahr übertragen wurden, zeige, dass eine Anpassung der Budgets nötig sein könnte. Mit anderen Worten: Möglicherweise sind die Mittel zu hoch angesetzt.

Die Fraktionen können künftig nicht ausgegebene Beträge nur einmalig ins nächste Jahr übertragen. Daraus schließt der Bund der Steuerzahler: „Die Fraktionen werden ein Stück weit gedrängt, die ihnen zufallenden Zuwendungen restlos auszuschöpfen.“

