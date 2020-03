Weniger Verkehr durch Corona: Landwehrkreisel Hannover früher gesperrt

Hannover

Der wegen der Corona-Krise geringer gewordene Autoverkehr hat positive Auswirkungen auf den Umbau des Landwehrkreisels in Hannover. Wie die Landesstraßenbaubehörde mitteilt, soll die Vollsperrung um zwei Tage vorgezogen werden. Ursprünglich sollte die Maßnahme erst kommende Woche Donnerstag beginnen.

„Grund für die Entscheidung ist das geringe Verkehrsaufkommen“, sagt Friedhelm Fischer, Leiter der Landesstraßenbaubehörde in Hannover. Schon ab Dienstag soll nun der Westschnellweg zwischen Ricklinger und Landwehrkreisel Richtung Süden gesperrt werden, ebenso die gesamte innere Fahrspur des Landwehrkreisels. Bereits jetzt ist dort nur noch die äußere Spur frei.

Nicht alle Fahrtrichtungen bleiben frei

Mit der Vollsperrung sind noch weitere Einschränkungen verbunden: Vom Ricklinger Kreisel geht es nicht mehr via Westschnellweg zum Landwehrkreisel, auch vom Südschnellweg ist kein Abbiegen Richtung Hemmingen mehr möglich. Bloß in der Gegenrichtung geht es weiterhin von Hemmingen aus zum Südschnellweg beziehungsweise Ricklinger Kreisel. Ebenfalls freie Fahrt gilt von der Hildesheimer Straße Richtung Ricklingen. Umleitungen werden ausgeschildert.

Die weiteren Bauphasen am Landwehrkreisel ab April bleiben trotz Vorziehen der Vollsperrung vorerst unverändert. Der Verkehrsknotenpunkt wird in den kommenden Wochen um eine dritte Fahrspur erweitert, um das gestiegene Fahrzeugaufkommen auch in Zukunft bewältigen zu können.

