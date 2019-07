Köln

Buchhändler. Natürlich sind die kreativ, schließlich lesen sie ja auch viel. Der Kölner Verlag Kiepenheuer und Witsch hatte eine Idee: Zum Auftakt der KiWi Musikbibliothek, die am 10. Oktober erscheinen, haben sich die PR-Arbeiter des Verlags eine besondere Aktion für den Buchhandel überlegt. Die Kollegen wurden aufgefordert berühmter Songzeilen so umzudichten, dass sie einen Bezug zur Buchbranche bekommen. Ein paar Titel hatte der Verlag vorgelegt, den Rest erfanden die Buchhändler:

Musil was my First Love

Ooops! I read it again

It’s raining Benn, halleluja, it’s raining Benn

Nothing else Letters

Highway to Böll

Wann ist ein Buch ein Buch?

My Bonnie Reads over the Austen

Read me Baby one more Time

Wo ist der Farbfilm ... äh, ’tschuldigung: der Volltext? Nina Hagen hat Fragen Quelle: dpa

Du hast den Volltext vergessen, mein Michael

I Read it my Way

I like to Read it, Read it. I like to Read it, Read it. I like to ... READ IT.

Ein Buch, ein gutes Buch, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt

If you Wanna Be my Cover

I’ve got the Book

Von Ronald Meyer-Arlt